Colegiul Medicilor Stomatologi din România cere Ministerului Sănătății amânarea ordinului AP-STOMA

Potrivit unui comunicat de presă publicat duminică, medicii stomatologi își amânarea intrării în vigoare a ordinului AP-STOMA. Aceștia cer consultări cu Ministerul Sănătății.

„«Programul AP-STOMA» nu poate intra în vigoare fără parcurgerea etapelor legale obligatorii de consultare și avizare a CMSR, prevăzute de legislație. În acest context, CMSR solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA și demararea unui proces de consultare reală cu reprezentanții legali ai corpului profesional al medicilor stomatologi, în interesul pacienților și al profesioniștilor care poartă răspunderea actului medical”, se arată în comunicatul publicat de organizație.

CMSR susține extinderea accesului serviciilor de stomatologie, cu condiția ca măsurile să țină cont de realitățile din teren, de capacitatea efectivă a sistemului și de distribuție a medicilor specialiști în diverse domenii ale stomatologiei.

CMSR acuză că Ministerul Sănătății a inițiat procedura de adoptare a proiectului fără să se consulte cu organizația, susținând că a semnalat în mod formal Ministerului etapele neparcurse ale cadrului legal de consultare și avizare.

În acest sens, medicii stomatologi au transmis Ministerului Sănătății un document prin care au evidențiat riscurile generate de adoptarea proiectului, oferind și recomandări. Aceștia au precizat că Guvernul trebuie să facă clarificări în cadrul unei ședințe comune de lucru dintre Ministerul Sănătății și reprezentanți ai CMSR.

CMSR a atras atenția că structura colectivului de lucru pentru programul AP-STOMA nu include, în proiectul de ordin, reprezentanți ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România. „Având în vedere

rolul legal al CMSR, considerăm utilă și obligatorie includerea expertizei profesionale a organismului profesional reprezentativ în etapele de implementare și evaluare a Programului”, mai arată sursa citată.

În documentul adresat Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, medicii stomatologi atrag atenția că „problema structurală majoră rămâne capacitatea naţională redusă pentru stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat, precum și distribuţia teritorială inegală a serviciilor existente și mecanismele de acces pentru pacienţii cu nevoi speciale – copii, adulţi cu dizabilităţi, pacienţi cu comorbidităţi severe)”.

CMSR atrage atenția că problema „nu poate fi abordată exclusiv prin Programul AP-STOMA, ci necesită măsuri complementare, inclusiv programe distincte de investiţii”.

Medicii stomatologi au sugerat iniţierea unui demers naţional etapizat pentru dezvoltarea capacităţii de stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat. Acesta ar include „creerea unor structuri dedicate în spitale judeţene și de pediatrie, precum și centre similare destinate adulţilor care necesită tratamente stomatologice asistate ATI”.

În ceea ce privește finanțarea intervențiilor stomatologice, CMSR propune „corelarea finanţării cu nevoia medicală reală a pacientului care necesită tratament stomatologic asistat ATI, astfel încât accesul la servicii să fie facil și nelimitat de criterii geografice sau resurse financiare”.

Organizația formată din medici stomatologi consideră că fondurile ar trebui orientate spre domeniile în care nevoia este cea mai mare, adică dezvoltarea unor centre de stomatologie și suport ATI din spitale, dar și programele de intervenție stomatologică.

„În acest sens, considerăm necesară adoptarea principiului „fondurile urmăresc pacientul”, care ar permite utilizarea eficientă a infrastructurii existente la nivel naţional – inclusiv cea din sectorul privat autorizat și dotat corespunzător – asigurând astfel un acces rapid și echitabil pentru pacienţii cu indicaţie de tratament asistat ATI, fără a crea presiuni suplimentare pe capacitatea limitată a sistemului public, precum si pentru o gestionare eficienta a fondurilor pentru infrastructura publica de stat”, se arată în adresa CNSR.

Medicii stomatologi propun și corelarea programului AP-STOMA cu noi „politici de prevenție stomatologică (...), inclusiv prin programe de profilaxie și intervenție precoce pentru copii și categorii vulnerabile”, pentru a reduce numărul de cazuri complexe ce ar necesita asistarea ATI.

Medicii stomatologi atrag atenția că, în forma actuală a ordinului, „pot apărea suprapuneri punctuale între manoperele finanțate prin AP-STOMA și cele prevăzute în pachetul de bază CNAS”.

Medicii stomatologi subliniază „necesitatea unei clarificări explicite, pentru a evita orice interpretare care ar putea conduce la restrângerea accesului unor furnizori sau pacienți în cadrul contractelor cu CNAS”.

CMSR atrage atenția și că mecanismul separat de finanțare AP-STOMA poate să se opună arhitecturii legale existente, dar și să creeze premisele unei finanțări paralele a serviciilor stomatologice care ar putea mări concurența neloială între furnizorii de servicii medicale și utilizarea rațională a fondurilor publice.

Aceștia atrag atenția și că limitarea exclusivă la medici specialiști în anumite domenii, cum ar fi predodonția, „nu se încadrează în realitatea distribuției umane la nivel teritorial”

„Există judeţe în care specialiști în pedodonţie sau alte subspecialităţi din stomatologie nu sunt disponibili în sistemul public, ceea ce ar putea duce, ca exemplu la inaccesibilitate practică a serviciilor pentru pacienţii pediatrici. Supra-specializarea trebuie să reprezinte un beneficiu suplimentar, nu o condiţie exclusivă care să limiteze accesul la tratament”, se arată în adresa transmisă de CMSR Ministerului Sănătății.

(sursa: Mediafax)