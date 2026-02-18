Cod ROȘU de zăpezi în București și Ilfov! Drumuri închise, zboruri anulate și trenuri suspendate în România

Potrivit avertizărilor emise, în București și Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă în intensitate ridicată.

Meteorologii avertizează că, până la finalul intervalului de valabilitate, se va mai depune un strat suplimentar de 15-20 de centimetri.

Avertizările sunt valabile până la ora 08:20.

În plus, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. „Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04:20 - 08:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zona! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autoritati”, se arata în informarea emisă.

Zăpada și viscolul închid autostrăzi și drumuri naționale

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, la această oră, zăpada abundentă și viscolul au închis mai multe autostrăzi și drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării.

Sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș - km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

2.Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;

3.A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova - km. 193 Adjud, județul Prahova;

4.A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;

- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

- DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

- DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

- DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița:

- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:

- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov:

- DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

Zboruri anulate și aeronave deviate pe alte aeroporturi

Traficul aerian la Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa este serios afectat, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic.

Consecința directă a acestor condiții meteorologice nefavorabile a fost anularea mai multor zboruri și devierea a trei aeronave către aeroporturi alternative.

Potrivit oficialilor aeroporturilor din Capitală, o echipă de 58 de utilaje specializate acționează fără încetare pentru a curăța pistele, platformele și căile de rulare. În ciuda acestor eforturi, rafalelor intense de vânt readuc zăpada pe sol, îngreunând considerabil atât activitățile aeroportuare, cât și operațiunile la sol.

Din cauza condițiilor meteorologice severe, următoarele zboruri au fost anulate:

LOT 643/644 pe ruta Varșovia – București – Varșovia

Tarom RO 210 de la Chișinău către București

Tarom 810 de la Suceava către București

De asemenea, trei zboruri programate să aterizeze la București au fost redirecționate:

Zborul Ryanair 5262, cu plecare din Dublin, a aterizat la Varna.

Zborul WizzAir 3290, venind din Porto, a fost direcționat către Sofia.

Zborul Hisky 236, de la Tel Aviv, a aterizat la Cluj.

DanAir 508 Dublin – Bucuresti va ateriza la Craiova

Călătorii trebuie să se aștepte la posibile întârzieri ale zborurilor. Acestea sunt cauzate de operațiunile necesare de degivrare, care se efectuează după îmbarcarea pasagerilor, precum și de dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților la sol.

Reprezentanții aeroporturilor din capitală îi sfătuiesc pe pasageri să ajungă la aeroport cu o marjă de timp suficientă și să contacteze operatorii aerieni respectivi pentru a obține cele mai recente informații despre zborurile lor.

Trafic feroviar suspendat pe Magistrala 300, în zona Crivina-Brazi-Ploiești, din cauza ninsorii

Drezine pantograf de la Ploiești și Chitila intervin miercuri dimineața pentru remedierea unui deranjament pe Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, unde s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firele I și II, după ce au căzut copaci peste rețeaua de contact.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, începând cu ora 02:11, zona Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 04:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud.

Echipele CFR SA intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, în vederea reluării circulației în condiții normale de siguranță.

Prefectul Capitalei, pe fondul Codului roșu: Toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare”, a anunțat Nistor, miercuri, la Digi24.

În același timp, Andrei Nistor a atras atenția asupra faptului că planurile de deszăpezire ar trebui reevaluate, deoarece multe dintre ele au fost concepute în urmă cu 10–15 ani și nu mai corespund realităților actuale.

„Toate aceste planuri de deszăpezire ar trebui reverificate ulterior, pentru că ele sunt gândite acum 10-15 ani și nu mai sunt de actualitate, dar toate forțele, toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba”, a spus prefectul.

„Există suficiente stocuri și utilaje, însă este Cod Roșu și a nins foarte mult. În câteva ore, acest cod roșu se va opri și sperăm ca situația să se îmbunătățească”, a mai adăugat oficialul.

Prefectul a făcut un apel către cetățeni să evite deplasările neesențiale, să își lase autoturismele acasă: „Pe cât posibil să-și lase mașinile acasă, să folosească transportul în comun. Iar pentru cei care merg pe jos, evident să fie extraordinar de atenți, pentru că poate fi foarte alunecos pe jos, pot cădea și pot apărea tot felul de probleme, care evident generează în lanț alte probleme, pentru că se intervine mai greu decât în mod normal. Atenție maximă!”.

