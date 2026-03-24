Jurnalul.ro Ştiri Observator Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri la controale

Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri la controale

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   10:40
Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri la controale
Sursa foto: Hepta

Comisarii Gărzii de Mediu vor fi obligați să folosească bodycam-uri, potrivit unui ordin semnat de ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a anunțat marți că a pus în transparență ordinul de ministru prin care se stabilește obligația pentru comisarii Gărzii de Mediu să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control.

„Am pus în transparență ordinul de ministrul prin care se stabilește clar obligația pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control”, a scris pe Facebook Buzoianu.

Ea susține că aceste bodycam-uri asigură protecția reală a comisarilor aflați pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere și va putea fi probă în instanță.

De asemenea, Diana Buzoianu spune că acestea vor preveni acte de corupție.

(sursa: Mediafax)

