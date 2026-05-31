Pericol în parcuri și zonele verzi. Cum te aperi de căpușe și țânțari

Zilele călduroase încep treptat să își facă simțită prezența în România, iar odată cu ele apar și căpușele și țânțarii. Din păcate, aceste insecte sunt nu doar nesuferite, ci și periculoase, pentru că mușcăturile sau înțepăturile lor pot reprezenta o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele.

Conform specialiștilor, bolile transmise prin mușcăturile căpușelor sau înțepăturile țânțarilor reprezintă mai mult de 17% din totalul bolilor infecțioase și provoacă peste 700.000 de decese, anual.

În România sunt monitorizate epidemiologic mai multe afecțiuni, printre care encefalita de căpușă, boala Lyme, meningita West-Nile, malaria și febra butonoasă.

Măsuri de protecție pentru prevenirea bolilor transmise de căpușe și țânțari

Multe dintre aceste boli pot fi prevenite prin măsuri de autoprotecție și prin mobilizarea comunității.

Ca atare, iată câteva recomandări ale autorităților pentru a preveni bolile transmise de țânțari:

– purtați haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi când mergeți în zone cu vegetație sau pe malul apelor

– folosiți spray împotriva țânțarilor

– montați plase de protecție la ferestre pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor în casă

– acoperiți căruciorul copilului cu plase împotriva țânțarilor

– evacuați apa din subsolul locuinței și reparați instalațiile de apă și canalizare

– evitați aruncarea la întâmplare a obiectelor pe care nu le mai folosiți și în care poate stagna apa

– îndepărtați gunoaiele menajere în care se pot adăposti țânțarii

Autoritățile recomandă și câteva măsuri pentru a preveni bolile transmise de căpușe:

– evitați vegetația bogată și iarba înaltă

– purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și încălțăminte sport, fără decupaje sau orificii

– folosiți spray împotriva căpușelor

– evitați să vă așezați direct pe sol, pietre sau bănci din lemn

– verificați-vă, la câteva ore, hainele, pielea și părul, pentru a observa eventualele căpușe atașate

– înlăturați imediat căpușele, dacă sunt găsite pe corp (cu ajutorul unei pensete, astfel încât capul căpușei să nu rămână în piele) și dezinfectați pielea cu alcool.

– dezinfectați hainele purtate în aer liber, prin spălare și uscare

Prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva căpușelor și țânțarilor. Adoptarea recomandărilor menționate mai sus poate reduce semnificativ riscul de înțepături și mușcături și de transmitere a bolilor.

Informarea corectă și responsabilitatea fiecăruia contribuie la protejarea sănătății personale și a celor din jur, mai ales în sezonul cald, când aceste insecte sunt cel mai active.

(sursa: Mediafax)