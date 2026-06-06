Ce știe inteligența artificială despre tine? Riscurile ascunse când vorbești cu ChatGPT

Utilizarea chatboturilor de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini sau Copilot este ceva obișnuit în zilele noastre. Le cerem răspunsuri, sugestii sau informații pentru studiu ori muncă și chiar le vorbim despre problemele noastre, ca și cum ar fi un psiholog sau un prieten, scrie Cadenaser.es.

Astfel, mulți utilizatori ajung să împărtășească mai multe informații decât își dau seama.

Utilizarea inteligenței artificiale nu este ceva rău în sine, dar furnizarea anumitor informații poate deveni o problemă. Tot ceea ce introducem, inclusiv conversațiile noastre, poate fi stocat, analizat și utilizat ulterior pentru antrenarea modelelor viitoare.

Acest lucru implică folosirea unor date personale, preferințe sau comportamente.De aceea, experții avertizează asupra diferenței importante dintre senzația de confidențialitate pe care o avem atunci când interacționăm cu IA și modul în care aceste date pot fi ulterior utilizate.

Eusebio Nieva, director tehnic pentru Spania și Portugalia al companiei Check Point Software, specializată în soluții de securitate cibernetică, recomandă să nu fie partajate date private care ne pot identifica, precum CNP, fotografii, adrese sau informații despre sănătate.

Datele pe care le oferim ajung să fie utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, astfel încât versiunile viitoare vor include aceste informații pentru a oferi răspunsuri mai bune.

Cu alte cuvinte, este folosită această informație „istorică”, adică datele pe care le furnizăm, pentru a oferi răspunsuri mai adaptate nevoilor utilizatorului.

Cealaltă față a monedei este că, dacă are loc un furt al contului nostru de IA, infractorii cibernetici ar putea avea acces la toate aceste date private.

„Ar trebui să ne gândim ce informații oferim, în ce scop și dacă beneficiul de a le împărtăși cu inteligența artificială este într-adevăr optim pentru noi”.

De aceea, spune el, este esențial „să fim conștienți de pericolul ca inteligența artificială să dețină anumite informații despre noi și să decidem dacă le oferim sau nu”.

De exemplu, dacă împărtășim datele din actul de identitate, în cazul în care cineva intră în contul nostru, acestea ar putea fi folosite pentru furt de identitate sau pentru șantaj, în cazul datelor de sănătate.

Chatboturile de inteligență artificială salvează de obicei, în mod implicit, conversațiile noastre și creează un istoric al acestora.

Nieva explică faptul că, pentru a evita acest lucru, este recomandat să folosim opțiunea de „mod incognito”, disponibilă în majoritatea acestor aplicații.

Deși istoricul oferă beneficii în ceea ce privește căutările și răspunsurile, el avertizează că poate deveni o țintă atractivă pentru infractorii cibernetici.

„Dacă suntem victimele unui atac de tip phishing și ni se fură parola, atacatorii vor avea acces la toate informațiile din acel istoric. Recomand ca, din când în când, să verificăm ce date sunt acolo și să ștergem o parte sau chiar aproape tot”.

Totuși, chiar dacă sunt șterse, aceste date ar fi fost deja integrate „în corpusul de antrenament” al modelului.

Potrivit unui studiu recent al Institutului Madrilen de Studii Avansate (Imdea Networks), asistenții de inteligență artificială precum ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gork și Perplexity utilizează diferite tipuri de trackere publicitare aparținând Meta, Google sau TikTok, precum și altor companii.

Acestea pot expune datele conversațiilor și activitatea utilizatorilor.

Imdea subliniază, de asemenea, senzația de confidențialitate oferită de aceste sisteme, pe care o consideră „înșelătoare”.

Chiar dacă interfața simulează o conversație, în realitate funcționează pe infrastructuri tehnice similare ecosistemului web tradițional, bazate pe colectarea și procesarea datelor prin servicii de analiză și publicitate digitală.

(sursa: Mediafax)