Consilierii USR PLUS îi cer lui Nicușor Dan să retragă proiectul de buget al Capitalei!

Consilierii USR PLUS din Consiliul General îi cer lui Nicușor Dan să retragă proiectul de buget al Capitalei, transmite viceprimarul eneral din partea aianței, Horia Tomescu: „Avem motive să credem că estimările de venituri nu sunt realistice”.

„Vrem să ne așezăm la masă, să discutăm și să venim în fața bucureștenilor cu un buget realist, bazat pe venituri reale și care să prioritizeze cele mai importante proiecte pentru București. Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat. Cerem primarului să retragă proiectul. Există deja o decizie oficială a conducerii politice. Imediat după ce bugetul va fi așezat pe niște fundamente reale și legale grupul USR PLUS va vota. Trebuie să ne întoarcem la masa discuțiilor în cel mai curt timp posibil”, spune Horia Tomescu, viceprimar general USR PLUS

El spune că proiectul de buget al Capitalei nu respectă realizarea obiectivelor asumate în fața bucureștenilor.

„Am făcut niște promisiuni cu bună credință în fața bucureștenilor și vrem să ne achităm de ceea ce am promis. De aceea trebuie să spunem că actualul buget nu sprijină realizarea obiectivelor pe care le-am asumat în fața cetățenilor. În buget sunt estimate venitul de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă primă în buget pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu primarul general sumele avansate au fost în jur de 4,5-5 miliarde de lei. Am cerut notele de fundamentare. Răsunsul primit a fost că primarul a interzis accesul consiierilor la orice fel de detalii care să explice forma finală a veniturilor. Avem motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realistice. Nu putem să ne mițim că anul acesta o să avem o mulțime de bani. Noi vrem să avem un buget realist. Nu e momentul să fim populiști, ci să fim responsabili și buni gospodari”, adaugă Tomescu.

(sursa: Mediafax)