Michael Douglas nu mai vrea să joace din nou în filme

Vorbind la festivalul internațional de film de la Karlovy Vary din Republica Cehă cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a filmului One Flew Over the Cuckoo's Nest - pe care Douglas l-a coprodus - actorul și producătorul în vârstă de 80 de ani a declarat la o conferință de presă că, dacă nu va apărea „ceva special” pentru el, nu va mai juca.

Ultimul său rol a fost interpretarea lui Benjamin Franklin în serialul Apple TV+ Franklin, care a fost filmat în 2022 și lansat în 2024.

„Am avut o carieră foarte ocupată. Acum, nu am mai lucrat din 2022, intenționat, pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă opresc", a spus el.

„Am muncit din greu timp de aproape 60 de ani și nu am vrut să fiu unul dintre acei oameni care au murit pe platou”, a adăugat el. „Sunt foarte fericit că mi-am luat liber. Nu am intenții reale. Dar nu spun că sunt retras, pentru că dacă ar apărea ceva special, m-aș întoarce. Dar în rest, sunt destul de fericit. Îmi place să o privesc pe soția mea [actrița Catherine Zeta-Jones] cum lucrează".

În 2010, Douglas a trecut prin chimioterapie și radioterapie pentru cancer la gât în stadiul patru. La Karlovy Vary, el a declarat că a fost „norocos” să evite intervenția chirurgicală, care „ar fi însemnat să nu pot vorbi și să-mi îndepărtez o parte din maxilar... ceea ce ar fi fost limitativ ca actor”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)