Peste 1.000 de persoane vor beneficia de controale medicale gratuite în cadrul caravanei ''Sănătatea vine la tine''

Echipe formate din medici specialişti şi rezidenţi, asistente medicale şi elevi la şcoli sanitare postliceale vor merge pe teren pentru a consulta, informa şi educa pacienţii despre riscul complicaţiilor diabetului zaharat, bolilor cardiovasculare, obezităţii şi hepatitelor B şi C.



Potrivit unui comunicat de presă al Alianţei Pacienţilor Cronici din România, caravana aflată la a treia ediţie va ajunge în acest an, în perioada 30 martie - 2 iunie, în localităţi din 6 judeţe: Beştepe - Tulcea, Vârtoapele şi Scurtu Mare - Teleorman, Prundu şi Greaca - Giurgiu, Alunu - Vâlcea, Mozăceni - Argeş şi Tulnici - Vrancea.



Caravana va sosi în fiecare localitate timp de trei zile, în două etape distincte: prima etapă va fi dedicată recoltării de sânge, iar în weekendul următor pacienţii care participă la caravană vor fi consultaţi de medici specialişti.



Aceştia vor beneficia de un control medical complet, iar rezultatele analizelor de sânge efectuate în weekendul anterior vor fi interpretate.



Investigaţiile includ o gamă largă de servicii medicale: consultaţie cardiologică (inclusiv EKG, evaluarea scorului cardiac, măsurarea tensiunii şi a pulsului), consultaţie diabetologică (care include testarea glicemiei instant, testul Michigan, măsurarea circumferinţei abdominale, procentul de grăsime, calculul indicelui de masă corporală), analizele de sânge (cum ar fi profilul lipidic, nivelul total al colesterolului, Ldl, HDL, trigliceridele, glucoza serică, hemoglobina glicozilată şi hemograma) şi teste pentru hepatitele B şi C.



Conform raportului "Health at a Glance: Europe 2023", România are a doua cea mai crescută rată a mortalităţii din cauze tratabile (cauze de deces care pot fi evitate în principal prin intervenţii medicale oportune şi eficiente, inclusiv prevenirea secundară şi tratamentul).



"În mediul rural, mulţi oameni nu au un medic de familie în apropiere, iar costurile transportului până la cel mai apropiat spital pot fi descurajatoare. Asta înseamnă că pentru aceşti oameni prevenţia nu este o opţiune, iar vizitele la medic sunt rare şi adesea întârzie până când problemele de sănătate devin grave. Este important de menţionat că cei care beneficiază de investigaţii medicale gratuite la caravana mobilă ar plăti sume considerabile, de până la 1.300 de lei, pentru aceleaşi servicii la o clinică privată", a declarat Cezar Irimia, preşedintele APCR, citat în comunicat.



Pe lângă controalele medicale, o componentă foarte importantă a campaniei o reprezintă informarea şi educarea pacienţilor. De aceea, pacienţii vor primi materiale informative despre diabet şi bolile cardiovasculare, dar şi despre importanţa prevenţiei pentru o viaţă mai bună.