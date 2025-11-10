Dr. Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual paciente și că nu are atestat pentru psihoterapie

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a transmis clarificări după ce au apărut, în spațiul public, informații referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre vedeta „dr. Cristian Andrei”.

În acest caz, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Poliția Capitalei face apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112.

(sursa: Mediafax)