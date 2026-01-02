Cod ROȘU de vânt în județul Cluj

Avertizarea vizează zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județul Cluj.

În aceste zone se va semnala vânt foarte puternic cu viteză la rafală de peste 120 km/h, care viscolește puternic și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate apropiată de zero.

Avertizarea Cod roșu este în vigoare vineri până la ora 10.00.

(sursa: Mediafax)