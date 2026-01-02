x close
Schimbare majoră la concediile medicale: Când intră în vigoare noile reguli?

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   13:30
Sursa foto: Getty Images/Responsabilitatea se împarte responsabilitatea financiară între firme și bugetul de stat.

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă regulile de plată pentru concediile medicale, valabilă între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

Angajatorii vor suporta o parte mai mare din cheltuieli, iar prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită deloc.

Companiile vor plăti indemnizația pentru zilele 2-6 de concediu, iar din ziua a 7-a plata va fi preluată de bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În cazurile în care concediul este suportat integral din FNUASS, prima zi rămâne neplătită.

Măsura împarte responsabilitatea financiară între firme și bugetul de stat, pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de sănătate. Perioadele cu indemnizație redusă vor conta totuși ca stagiu de asigurare, menținând calitatea de asigurat.

Alte modificări în asistența medicală

Guvernul introduce și flexibilizări pentru ambulatoriul integrat al spitalelor: programul de activitate va fi declarat pe cabinet, nu pe medic, iar medicii din ambulatoriu pot încheia două contracte de servicii în cadrul unei norme și jumătate. Aceste schimbări vizează funcționarea mai bună a serviciilor și acces crescut pentru pacienți, potrivit dcnews.ro.

În 2026, fondul pentru asistența medicale primară se păstrează la nivelul din 2025, cu o distribuție de 25% plată per capita și 75% pe servicii medicale, conform Legii nr. 163/2025.

