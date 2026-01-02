x close
Jurnalul.ro Ştiri Locale Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   14:30
Sursa foto: Captura video Salvamont Sibiu/Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac

Doi schiori au declanșat accidental vineri de o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș.

Potrivit Salvamont Sibiu, în zona Bâlea Lac s-a produs vineri o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”.

Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană și să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, arată salvatorii montani.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: balea lac avalanşă munţii făgăraş Salvamont Sibiu
