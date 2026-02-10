Cum și-a demolat angajata DNA Aurelia Nicolae propria expertiză din Dosarul ICA

Mugur Ciuvică, în noua sa carte „Singur împotriva tuturor”, arată cum angajata DNA Aurelia Nicolae, cea care a calculat prejudiciul, a recunoscut în fața procurorilor că a greșit de mai multe ori atunci când a făcut calculul prejudiciului în Dosarul ICA. Și-a calificat falsurile drept „erori făcute în grabă”.

Singurul argument cu care judecătoarea Camelia Bogdan și-a susținut decizia de a da condamnări însumate de 67 de ani de închisoare în Dosarul ICA este prejudiciul enorm stabilit de DNA: peste 60 milioane euro.

Persoana care „a calculat” acest prejudiciu a fost Aurelia Nicolae, la vremea aceea angajată a DNA pe poziția de „specialist”.

În 22 iulie 2020, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului General o audiază pe Aurelia Nicolae în dosarul constituit în urma publicării înregistrării în care Băsescu îi spune lui Ghiță cum a fost aranjat Dosarul ICA.

Declarațiile specialistei DNA sunt halucinante. Aceasta recunoaște în fața procurorilor că a greșit de mai multe ori atunci când a făcut calculul prejudiciului. Își califică însă falsurile drept „erori făcute în grabă”.

Potrivit legislației în vigoare în 2003, în momentul privatizării ICA, evaluarea valorii acțiunilor unei societăți comerciale, în cazul în care activul net contabil al societății era sub o treime din activul net total (categorie în care intră și ICA), se făcea printr-un raport de evaluare simplificat.

În raportul de constatare realizat în Dosarul ICA, Aurelia Nicolae susține însă cu totul altceva: că, pentru evaluarea ICA ar fi trebuit să fie făcut un altfel de raport și că tot patrimoniul societății ar fi trebuit obligatoriu reevaluat.

Angajata DNA invocă în acest sens prevederile unei hotărâri de guvern (HG nr. 403/2000). Numai că hotărârea de guvern prevede clar că se poate face reevaluare doar dacă rata inflației cumulată pe ultimii 3 ani consecutivi depășește 100%. În cei „3 ani consecutivi” anteriori anului privatizării ICA (2000, 2001 și 2002) inflația fusese, potrivit Institutului Național de Statistică, prea mică pentru a se încadra în prevederile HG 403/2000. Așa că, Aurelia Nicolae adaugă de la ea încă un an în care inflația fusese foarte mare, 1999. Rezultatul: o inflație de 125,8%, când în realitate în cei 3 ani dinaintea privatizării ICA, inflația fusese 88,8%.

În 2020, întrebată despre acest aspect de procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Aurelia Nicolae își desființează propria expertiză, proba-cheie în Dosarul ICA:

„Este consemnat, într-adevăr, în raportul de constatare o rată a inflației, pe perioada 1998-2001, de 125,8%, însă acest aspect este reținut în mod eronat /…/ Această eroare o explic în condițiile în care am întocmit raportul de constatare în grabă /…/ Nu-mi amintesc cum am gândit atunci când am consemnat în raportul respectiv. Nu știu de ce am reținut și anul 1999. Este eronată modalitatea de calculare a indicelui de 125,8%. Așa cum am declarat mai sus, arăt că această perioadă a fost luată în calcul în mod eronat și calculul este de asemenea greșit”.

