Atenție, bucureșteni! Lista străzilor unde se oprește curentul între 14 și 17 aprilie.

Compania precizează că aceste intervenții sunt realizate pentru a asigura funcționarea în condiții bune a rețelei și pentru a menține capacitatea de alimentare a consumatorilor, potrivit Rețele Electrice Muntenia.

În București, întreruperile sunt programate joi, 16.04.2026, în Sectorul 1, pe strada Tache Ionescu, cu detalii pentru strada Mendeleev între străzile Tache Ionescu și George Enescu, în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Tot joi, 16.04.2026, în Sectorul 6, sunt vizate strada Valea Cascadelor și zonele adiacente, inclusiv străzile Oboga și Vulpeni, în același interval 09:00 – 17:00.

Marți, 14.04.2026, vor avea loc întreruperi în Ciorogârla, pe DJ602, nr. 64A, cu lucrări care vizează și străzile Adunați, Zoe Samurcași, A.I. Cuza și străzile adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 15.04.2026, sunt programate întreruperi în Corbeanca, pe străzile Spicului, Sportului, Molidului, Astrelor, Aleea Veronica și pe străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

Tot miercuri, 15.04.2026, vor fi afectate și mai multe zone din Snagov, respectiv străzile Snagov, Gladiolelor, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Bradului, Gorunului, Castanilor, Pinului, Salciei și străzile adiacente, în același interval orar.

Joi, 16.04.2026, întreruperile continuă în Ghermănești, unde sunt vizați agenți economici precum APA ȘI CANAL, pe strada Oituz, în intervalul 09:00 – 17:00.

În aceeași zi, în Ciofliceni, vor fi afectate străzile Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Vodă, șoseaua Ciofliceni, Avram Iancu, Șerban Cantacuzino, Ioan Vodă, Dimitrie Cantemir, Voievod Glad și zonele adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Tot joi, 16.04.2026, întreruperile sunt programate și în Găneasa, pe străzile Pescariei, Rezervorului și Prelungirea Kontzebue, în intervalul 10:00 – 16:00.

Vineri, 17.04.2026, sunt vizate zone din Tâncăbești, unde vor fi afectați agenți economici precum IDEAL RESIDENCE TÂNCĂBEȘTI și MARINA PORT TÂNCĂBEȘTI, dar și străzile adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste întreruperi sunt planificate și necesare pentru prevenirea unor avarii și pentru funcționarea sigură a rețelei electrice pe termen lung.

(sursa: Mediafax)