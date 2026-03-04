x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Cutremur de peste 3 grade în Vrancea

Cutremur de peste 3 grade în Vrancea

de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   07:58
Cutremur de peste 3 grade în Vrancea
Sursa foto: INFP/seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km), Ploiești (91 km).

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cutremur
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri