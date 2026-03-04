Cutremur de peste 3 grade în Vrancea

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km), Ploiești (91 km).

(sursa: Mediafax)