Cutremur cu magnitudinea 2,7 în județul Vrancea

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 10.11 în județul Vrancea.

Aceata a avut magnitudinea 2,7 și s-a produs la adâncimea de 101.5 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (47 km), Buzău (56 km), Sfântu Gheorghe (67 km), Brașov (76 km), Ploiești (87 km).

(sursa: Mediafax)