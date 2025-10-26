x close
Cutremur cu magnitudinea 2,7 în județul Vrancea

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   13:06
Un cutremur cu magnitudinea 2,7 a avut loc duminică în județul Vrancea.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 10.11 în județul Vrancea.

Aceata a avut magnitudinea 2,7 și s-a produs la adâncimea de 101.5 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (47 km), Buzău (56 km), Sfântu Gheorghe (67 km), Brașov (76 km), Ploiești (87 km).

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cutremur vrancea magnitudine 2,7
