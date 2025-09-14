Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Cutremur în România Cutremur în România

Un cutremur slab, de magnitudine 3,0, s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 149,8 km, fără a fi raportate victime sau pagube, informează Institutul Național pentru Fizica Pamântului.