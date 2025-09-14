Cutremur în România

Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,0 s-a produs duminică, 14 septembrie 2025, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 149,8 km, informează Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).
Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Buzău (57 km NV), Sfântu-Gheorghe (59 km SE), Focșani (59 km V), Brașov (65 km E) și Ploiești (77 km NE).
(sursa: Mediafax)
