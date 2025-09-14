x close
Cutremur în România

de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   17:45
Un cutremur slab, de magnitudine 3,0, s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 149,8 km, fără a fi raportate victime sau pagube, informează Institutul Național pentru Fizica Pamântului.

Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Buzău (57 km NV), Sfântu-Gheorghe (59 km SE), Focșani (59 km V), Brașov (65 km E) și Ploiești (77 km NE).

(sursa: Mediafax)

