Profesorul Dan Voiculescu: „Lumina învinge întotdeauna întunericul” – un mesaj despre credință și încercările vieții

Mesajul său pornește de la o idee esențială: credința nu este un drum comod. Ea cere sacrificiu, răbdare și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când viața pune obstacole dure. Evocând parcursul lui Iisus Hristos, profesorul amintește că înaintea învierii a existat răstignirea – o lecție despre sensul suferinței și despre forța transformatoare a credinței.

Dan Voiculescu subliniază că răul nu este un capăt de drum, ci o etapă care ne testează și ne întărește. Gândurile sale se îndreaptă către cei aflați în suferință, pe care Scriptura îi numește „bolnavi, goi, întemnițați”, exprimând solidaritate și empatie față de cei vulnerabili.

Dimensiunea personală a mesajului aduce un plus de autenticitate: profesorul vorbește despre copilăria marcată de lipsuri, despre suferințele provocate de boală și despre perioada petrecută în detenție, experiențe care i-au confirmat că orice încercare poate fi depășită.

În final, mesajul este unul mobilizator și plin de speranță: credința oferă direcție și sens, iar lumina este mai puternică decât întunericul. Apelul său este clar – să nu ne pierdem drumul, să nu renunțăm la adevăr și să nu irosim viața.