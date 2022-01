Daniel Zamfir: Facturile la gaze și energie vor scădea cel puțin la jumătate

Daniel Zamfir spune la RFI despre noile măsuri legate de facturile la energie electrică și gaze că „vor avea ca prim efect scăderea considerabilă a facturilor, atât la energie electrică, cât și la gaze naturale. De asemenea, pentru cei care au primit facturi greșite, fără acea compensație, aceste facturi vor fi stornate, nu va exista nici o debranșare. Aceste noi măsuri convenite în coaliție în mod categoric vor reduce semnificativ prețurile la factura de curent electric și gaze și vor beneficia practic cam 90% atât din populație, consumatori casnici, cât și agenți economici și instituții de stat”.

Întrebat cu cât ar putea să scadă facturile la energie și gaze în urma noilor măsuri, senatorul PSD a precizat: „calculele pe care vi le-a prezentat primul-ministru vor fi în ședință de Guvern stabilite. În mod categoric, va fi o reducere semnificativă, cel puțin la jumătate, ca să trecem de această iarnă”.

„N-aș mai vrea să invoc neapărat trecutul, deși este unul recent. Noi, cei de la PSD, la momentul adoptării acelei legi, eram în Opoziție. Am susținut foarte tare ideea plafonării prețurilor energiei electrice și gazelor, am avut chiar proiect de lege în acest sens, a fost respins de coaliția de dreapta de atunci, s-a mers pe această variantă a compensării, care până la urmă s-a dovedit a fi una ineficientă. Noi am insistat încă de când am intrat la guvernare că lucrul ăsta nu poate funcționa. Este absurd să compensezi cu 20% o factură care a crescut cu 500%. Asta a fost ideea ministrului Popescu, care din punctul meu de vedere e depășit de situație”, a spus Zamfir, întrebat de ce noile măsuri nu au fost adoptate din timp.

(sursa: Mediafax)