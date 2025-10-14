Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală

Sursele citate de MEDIAFAX susțin că partidele din coaliția de guvernare nu au luat nicio decizie pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Aceasta a fost, practic, ultima șansă pentru ca alegerile să aibă loc în luna noiembrie.

PSD se opune unei coaliții UNL - USR pentru primarul general. Astfel, social-democrații și-ar dori ca fiecare partid din coaliție să aibă candidat comun sau fiecare partid să aibă propriul candidat.

În aceeași ședință, PSD ar fi pus condiții pentru reforma în administrație.

De asemenea, în ședință s-a decis și modificarea OUG 52/2025, privind limitarea cheltuielilor.

