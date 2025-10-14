x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală

Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   21:15
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală

Ultima șansă pentru ca alegerile la Primăria Capitalei să aibă loc în noiembrie a fost ratată. În ședința de marți a coaliției nu s-a luat nicio decizie cu privire la alegeri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.

Sursele citate de MEDIAFAX susțin că partidele din coaliția de guvernare nu au luat nicio decizie pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Aceasta a fost, practic, ultima șansă pentru ca alegerile să aibă loc în luna noiembrie.

PSD se opune unei coaliții UNL - USR pentru primarul general. Astfel, social-democrații și-ar dori ca fiecare partid din coaliție să aibă candidat comun sau fiecare partid să aibă propriul candidat.

În aceeași ședință, PSD ar fi pus condiții pentru reforma în administrație.

De asemenea, în ședință s-a decis și modificarea OUG 52/2025, privind limitarea cheltuielilor.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: decizie Capitală coalitie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri