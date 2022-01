Dîncu explică că masca purtată respectă legislația: Este de tip chirurgical

Masca purtată Vasile Dîncu la ceremonia din Portul Militar Constanța era una de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil, a anuntat, luni, ministrul Apărării, după ce a fost acuzat, în spațiul public, că nu respectă legea care obligă la purtarea măștii sanitare sau FFP2

Dîncu a postat, pe Facebook, o reacție ca urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la tipul măștii de protecție pe care am purtat-o, duminică, pe timpul ceremoniei din Portul Militar Constanța.

„Masca pe care am purtat-o este compusă dintr-o mască standard de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil (...). Regret faptul că nu am avut inspirația de a o prezenta jurnaliștilor prezenți la ceremonie, pentru a evita discuțiile ulterioare. Montarea celor două măști a fost realizată în regie proprie, de către echipa mea de asistenți, care mi-a propus această soluție. Deși masca pe care am purtat-o se încadrează în totalitate în standardele de protecție în vigoare, am luat decizia de a nu o mai purta în viitor, tocmai pentru a evita orice confuzie”, a spus Vasile Dîncu.

Dîncu a și postat pe pagina sa de Facebook imagini cu masca folosită.

În spațiul public au fost numeroase acuzații cum că ministrul Dîncu nu respectă legislația în vigoare, după ce, de sâmbătă, este obligatorie purtarea măștii sanitare sau FFP2.

(sursa: Mediafax)