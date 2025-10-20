Distrigaz Sud Rețele reia etapizat alimentarea cu gaze naturale în sectorul 5, după explozie

În urma incidentului, aproximativ 1.086 de clienți casnici au rămas fără gaze naturale.

Potrivit unui comunicat al companiei, Distrigaz Sud Rețele a cerut oficial, în 19 octombrie, autorităților locale, reluarea alimentării în condiții de siguranță.

Conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 15/19.10.2025, alimentarea cu gaze naturale va fi restabilită pentru clienții amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina.

Alimentarea cu gaze naturale rămâne însă întreruptă la următoarele imobile:

strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2

strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3

Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1 și 2

Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A

La aceste adrese, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente, a precizat Distrigaz Sud Rețele.

(sursa: Mediafax)