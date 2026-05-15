Dosar-bombă în Justiție: Procurorii constănțeni, acuzați că promiteau soluții favorabile în schimbul banilor. Intervenții INCLUSIV la funcționari publici

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Gigi Ștefan de trafic de influență în formă continuată, susținând că ar fi primit peste 170.000 de euro și diverse bunuri pentru intervenții în dosare penale, procese civile, recuperări de permise și facilitarea unor demersuri administrative. În același dosar, Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU pentru a evita sancționarea unei firme apropiate.

"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în cursul zilei de ieri, 14 mai 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi inculpați, având calitatea de procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență și trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale) pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu pentru cel de al doilea inculpat.

Cu privire la primul inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de la data de 08 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal.

De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluționa favorabil două cauze civile.

Totodată, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, a acceptat promisiunea și a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice.

Cu privire la cel de al doilea inculpat, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri.", transmite Parchetul General.

Procuror acuzat că ar fi primit peste 170.000 de euro

Anchetatorii susțin că Gigi Valentin Ștefan ar fi primit aproximativ 60.000 de euro chiar în biroul său de la Parchetul Curții de Apel Constanța, promițând intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor dosare.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi afirmat că are influență asupra unor procurori și judecători și că poate facilita obținerea unor soluții favorabile în dosare penale și civile.

În plus, între decembrie 2025 și mai 2026, același procuror ar fi primit în mod repetat aproximativ 110.000 de euro și diverse bunuri de la persoane interesate de rezolvarea unor probleme judiciare, administrative sau profesionale.

Conform anchetatorilor, influența promisă ar fi vizat:

urgentarea unor proceduri;

intervenții în dosare penale;

recuperarea permisului de conducere;

transferuri profesionale;

emiterea unor avize și documente;

sprijinirea unor afaceri și proiecte economice.

Teodor Niță, acuzat că ar fi intervenit pentru o firmă apropiată

În cazul procurorului Teodor Niță, anchetatorii susțin că acesta ar fi intervenit, în ianuarie 2026, pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru ca o societate comercială apropiată să nu fie sancționată.

Potrivit Parchetului General, procurorul i-ar fi solicitat ofițerului să adopte o conduită favorabilă față de omul de afaceri vizat și să evite suspendarea activității firmei.