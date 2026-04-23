Dosarul „Fierăstrăul Codrilor”: Cum plătesc românii de trei ori pentru un km de drum

Primele arestări au fost făcute în dosarul care vizează o rețea de corupție din administrația locală din Transilvania. Printre cei ajunși după gratii se numără administratorul județului Bistrița-Năsăud, acuzat că ar fi supraevaluat masiv lucrări de modernizare a drumurilor județene, în schimbul unor foloase necuvenite.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizate mai multe persoane din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, suspectate că ar fi acceptat mită pentru a majora artificial valoarea unor contracte publice.

Mită în bani și lemne de foc

Procurorii DNA susțin că administratorul județului, Florin Moldovan, ar fi primit aproximativ 70.000 de lei, dar și lemne de foc, pentru a facilita supraevaluarea lucrărilor.

Contractele vizate ar fi fost câștigate de compania Frasinul, deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, cunoscut în zonă sub porecla „Fierăstrăul Codrilor”. Pentru modernizarea a trei drumuri județene, firma ar fi încasat peste 100 de milioane de euro, scrie observatornews.ro.

Avocații suspecților resping acuzațiile și susțin că nu există dovezi privind luarea de mită.

Costuri uriașe pentru drumuri

Datele din anchetă arată că unele lucrări ar fi fost supraevaluate chiar și de trei ori. În unele cazuri, costul unui kilometru de drum județean ar fi ajuns la aproximativ 2 milioane de euro.

De exemplu, pentru modernizarea Drumului Județean 172A, pe o distanță de 24 de kilometri, s-ar fi plătit circa 45 de milioane de euro. În plus, după finalizarea lucrărilor, ar fi fost solicitate fonduri suplimentare de milioane de euro.

Procurorii susțin că astfel de practici ar fi fost folosite încă din 2019.

Percheziții și sechestru pe bani

În urma perchezițiilor, anchetatorii au instituit sechestru pe aproximativ 400.000 de euro, bani aparținând firmei implicate în dosar.

Potrivit surselor din anchetă, fratele omului de afaceri ar fi avut un rol de intermediere în aceste presupuse înțelegeri ilegale.

Dosarul vizează și alte instituții. Șeful Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, este cercetat într-un caz separat, fiind acuzat de fraudarea unei licitații pentru un drum expres.

Acesta a fost plasat sub control judiciar, alături de alți doi funcționari, și a fost suspendat din funcție.

De asemenea, potrivit unor surse, și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, ar putea fi audiat în perioada următoare, existând suspiciuni că ar fi cunoscut mecanismul din instituție.

Compania implicată neagă acuzațiile

Reprezentanții firmei Frasinul au transmis că respectă legea și că vor colabora cu autoritățile pentru clarificarea situației.

Aceștia susțin că activitatea companiei se desfășoară în mod normal și că vor pune la dispoziția anchetatorilor toate documentele necesare.

Ancheta este în plină desfășurare și ar putea dura o perioadă îndelungată, având în vedere numărul mare de contracte analizate.

Procurorii trebuie să verifice zeci sau chiar sute de documente pentru a stabili dimensiunea exactă a presupusei rețele de corupție.