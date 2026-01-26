Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze

Sursa foto: Facebook/Deocamdată nu se știe cine a lansat drona și dacă este încărcată cu explozibil. Intervenția este în desfășurare.

O dronă plutește în derivă în apropierea portului Midia din Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze. Potrivit primelor informații, navigația prin zonă nu este pusă în pericol.