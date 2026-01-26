O dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Autoritățile române încearcă să o recupereze

Extravaganță fără limite: Fiul celui mai bogat om din Asia și-a comandat un ceas cu el stând pe un tron de aur în centrul cadranului
O dronă s-a prăbușit în Marea Neagră, anunță dottotv.ro. Luni, la prânz, la fața locului intervin scafandri, Poliția de Frontieră și SRI.
Echipajele încearcă să recupereze aparatul de zbor și să asigure siguranței navigației.
Reprezentanții autorităților spun că navigația prin zonă nu este pusă în pericol, conform sursei menționate.
Deocamdată nu se știe cine a lansat drona și dacă este încărcată cu explozibil. Intervenția este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)
