x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
După haosul din Galați, noi resturi rusești au fost descoperite la o fermă din Tulcea

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   15:38
Sursa foto: Încă o dronă prăbușită în România, de data aceasta în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a anunțat sâmbătă că au fost identificate noi fragmente de această dată în județul Tulcea, fiind al doilea incident de acest fel petrecut în cursul zilei de azi.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, anunță MApN.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, mai anunță Ministerul Apărării.

Cercetările vor fi efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: drone tulcea ministerul apararii nationale
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri