După haosul din Galați, noi resturi rusești au fost descoperite la o fermă din Tulcea

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, anunță MApN.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, mai anunță Ministerul Apărării.

Cercetările vor fi efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

