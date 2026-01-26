Elev atacat cu maceta de un coleg, într-o școală din Brăila

Un elev a fost atacat cu o macetă de către un coleg, chiar în toaleta școlii. Victima ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele și a suferit răni serioase. Scenele de o violență extremă au fost filmate chiar de agresor și distribuite în mediul online.

Potrivit informațiilor debraila.ro, agresiunea s-a petrecut în incinta Colegiului Economic „Ion Ghica”. Atacatorul, un adolescent în vârstă de 16 ani, l-ar fi atacat pe un alt elev, lovindu-l repetat și folosind inclusiv o macetă. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare, unde au generat reacții dure și comentarii revoltătoare.

Agresorul ar fi dorit să-și umilească victima

Surse apropiate anchetei susțin că scopul agresiunii nu ar fi fost doar rănirea victimei, ci și umilirea acesteia. Filmarea ar fi fost realizată intenționat pentru a fi făcută publică ulterior.

Incidentul are loc la doar o săptămână după un alt caz șocant petrecut în Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis, fapt care readuce în atenție problema violenței în rândul minorilor.

Adolescent cu antecedente violente

Agresorul ar fi cunoscut pentru comportamentul său violent. Acesta ar avea deja un dosar penal pentru fapte similare și s-ar afla sub control judiciar. Deși ar fi renunțat la cursuri, băiatul s-ar fi prezentat la școală special pentru a-și ataca colegul.

O persoană apropiată victimei a făcut declarații tulburătoare despre comportamentul agresorului, susținând că acesta ar fi obișnuit să își filmeze faptele violente și să le posteze pe internet.

„Este extrem de periculos. De fiecare dată când făcea ceva violent, posta imaginile online. De data aceasta l-a bătut pentru că i-ar fi trimis o cerere de prietenie iubitei lui. L-a fotografiat cu ochiul vânăt și a distribuit poza cu mesaje de tip «Mafia»”, a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană apropiată victimei, potrivit DeBrăila.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul și pentru a lua măsurile legale care se impun.