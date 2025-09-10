Elon Musk tocmai și-a pierdut titlul de cea mai bogată persoană din lume

Musk și-a pierdut miercuri titlul de cea mai bogată persoană din lume. A fost depășit de cofondatorul Oracle, Larry Ellison, după o creștere spectaculoasă a acțiunilor companiei de tehnologie.

Averea lui Ellison a explodat cu 101 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la 393 miliarde de dolari și depășind averea lui Musk de 385 miliarde, transmite CNN.

Creșterea record a fost declanșată de rezultatele financiare excepționale ale Oracle, care au crescut acțiunile companiei cu 40%, miercuri.

Oracle a raportat o cerere explozivă pentru serviciile sale de centre de date din partea clienților de inteligență artificială. CEO-ul Safra Catz a anunțat că societatea a semnat patru contracte de miliarde de dolari în ultimul trimestru și se așteaptă să încheie altele în lunile următoare. Oracle s-a poziționat ca furnizor cheie de infrastructură pentru boom-ul AI, inclusiv prin acordul de 4,5 gigawați cu OpenAI pentru alimentarea ChatGPT.

Saltul lui Ellison reprezintă „cea mai mare creștere într-o singură zi înregistrată vreodată” de Bloomberg Billionaire Index.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Oracle are deja o valoare de piață de aproape 700 miliarde de dolari, fiind a 13-a cea mai valoroasă companie de pe piață.

Miliardarul în vârstă de 81 de ani, care a fondat Oracle în 1977 după ce a renunțat la facultate, este cel mai mare acționar individual al companiei.

Ellison deține 98% din insula hawaiană Lana'i și este cunoscut pentru legăturile strânse cu președintele Trump.

Pentru Musk, aceasta este a treia oară când pierde titlul de cea mai bogată persoană din lume, după ce l-a câștigat pentru prima dată în 2021.

(sursa: Mediafax)