Emil Constantinescu: Laudatio pentru Bill Clinton, premiat la Berlin în „Gala Democrației”

„Gala Democrației”, organizată în cadrul „Forumului mondial privind viitorul democrației, tehnologiei și umanității” de la Berlin (18-19 martie 2025), l-a onorat în acest an pe președintele american Bill Clinton, considerat „Omul păcii în secolul 20” pentru încheierea războaielor din Bosnia, Kosovo, Iugoslavia, Irlanda de Nord, Israel/Palestina și Timorul de Est. Și, totodată, l-a onorat pe cel invitat să rostească o Laudatio la decernarea acestui premiu: Emil Constantinescu, președintele României 1996-2000, recunoscut pentru eforturile sale neobosite, după încheierea mandatului prezidențial, de a institui o „Cultură a Păcii prin educație”. Deși lumea unipolară din ultimul deceniu al secolului XX a devenit rapid, după 11 septembrie, multipolară cu periferie anarhică, erodată de proliferarea terorismului, crize interne, regionale și mondiale repetate, care au resuscitat tentația populației spre violențe și regimuri autoritare, inițiativele de transformare a conflictelor violente în cooperare pașnică ale președintelui Clinton vor rămâne un reper. Președintele Clinton este unul din acei conducători rari din istoria lumii care și-au folosit Puterea pentru a-și transforma Destinul în Misiune. Misiunea de a se pune în slujba Umanității. În acest caz, Puterea nu mai este legată de considerente financiare sau combinații politice, ci de credința în valorile morale fundamentale. William Jefferson Clinton a rămas și după terminarea mandatului său prezidențial un apărător neobosit al drepturilor cetățenilor, un activist devotat al acțiunilor umanitare, un făcător de pace acceptat datorită respectului pe care și l-a câștigat de-a lungul vieții, a subliniat președintele Emil Constantinescu în Laudatio. În discursul susținut la Berlin, președintele Bill Clinton a atras atenția asupra expansiunii autoritarismului pe glob și asupra nevoii de adevăr, care generează încrederea ce aduce cu sine democrația și pacea: Nu avem cum să o îndulcim realitatea sau să-i căutăm alte explicații. Autocrația se află în expansiune, și avem astăzi în Statele Unite un guvern care și-a aruncat zarurile de partea autocraților. Acolo unde nu există adevăruri asupra cărora s-a căzut de acord, chiar dacă faptele s-au petrecut chiar sub ochii tăi, și unde avem lideri care ne cer să le ignorăm - că Putin nu a invadat Ucraina, că Ucraina, de fapt, și-a atras cumva singură această soartă - acolo unde nu există realități, nu poate exista adevăr; și unde nu există adevăr, nu poate exista încredere, și unde nu există încredere, nu poate exista democrație și pace. Democrația, libertatea și supraviețuirea umanității sunt temele majore care au reunit la Berlin peste 200 de personalități din întreaga lume – șefi de stat și lideri politici marcanți, laureați ai Premiului Nobel, creatori ai Inteligenței Artificiale, filosofi și artiști - în cadrul „Forumului mondial privind viitorul democrației, tehnologiei și umanității”. O scurtă trecere în revistă a participanților include nume precum Bill Clinton (președintele SUA 1993-2001), Hillary Clinton (secretar de stat al SUA, 2009-2013), Olena Zelenska (Prima Doamnă a Ucrainei), Katarina Barley (vicepreședinte al Parlamentului European), Ehud Olmert (prim-ministru al Israelului 2006-2009), Oleksandra Matviichuk (lidera Centrului pentru libertăți civile din Ucraina, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2022), liderii opoziției ruse Vladimir Kara-Murza și Ilya Yashin, filozoful Yuval Noah Harari, David Sinclair (profesor de genetică la Harvard Medical School), Peter Singer (profesor de bioetică la Universitatea Princeton), Yoshua Bengio (profesor la Catedra de informatică și Cercetări Operaționale a Universității din Montreal), considerat unul dintre „nașii Inteligenței Artificiale”. Vaticanul a fost reprezentat de Arhiepiscopul Vincenzo Paglia, președintele Academiei Pontificale pentru Viață, iar Papa Francisc a transmis un mesaj video. Revederea președinților Clinton și Constantinescu a fost deosebit de călduroasă, cei doi fiind legați de o prietenie care durează de peste 30 de ani. Colaborarea lor în timpul mandatelor prezidențiale a schimbat destinul României, odată cu lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA, la 11 iulie 1997, în Piața Universității din București. Președintele dumneavoastră și cu mine am căzut de acord să stabilim un parteneriat strategic între națiunile noastre; un parteneriat important pentru America, pentru că România este importantă pentru America, importantă în sine, și importantă ca model în această parte dificilă a lumii. România poate arăta oamenilor din această regiune și, de fapt, oamenilor din întreaga lume, că există o cale mai bună decât conflictul, diviziunea și represiunea. Aceasta este cooperarea, libertatea și pacea, spunea Bill Clinton la lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA. Rolul de model al României a fost apreciat de personalitățile de la Vatican, din Kosovo, Republica Moldova, Tunisia și Filipine prezente la sesiunea inaugurală a „Forumului mondial privind viitorul democrației, tehnologiei și umanității”. A fost subliniat rolul avut de președintele Constantinescu în vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă din 1054, în soluționarea conflictului etnic și religios din Kosovo, în procesul de democratizare a Republicii Moldova. Apoi, rolul avut în desfășurarea primelor alegeri din Tunisia după succesul Primăverii Arabe, în calitate de copreşedinte al Misiunii internaţionale de observare a alegerilor parlamentare din Tunisia, organizată de Institutul Republican Internaţional. Nu în ultimul rând, a fost evocată ceremonia grandioasă desfășurată la Centrul de Convenţii Internaţional Filipine din Manila în 2013, când Emil Constantinescu a primit „Premiul Gusi pentru Pace”, decernat pentru o contribuţie semnificativă la menţinerea păcii, în domeniul guvernării şi în cel academic. În motivaţia Comitetului Filipinez de conferire a Premiului Gusi pentru Pace se menţiona că eforturile politice, culturale şi diplomatice întreprinse de președintele Constantinescu în favoarea păcii sporesc demnitatea umană, prietenia şi bunăvoinţa.  ››› Vezi galeria foto ‹‹‹