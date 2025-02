Europa în pragul unei crize energetice pe măsură ce prețul gazelor este la maximul ultimilor doi ani

Prețurile de referință la gaze au crescut luni cu 5,4%, până la 58,75 euro pentru un Megawat-oră. Este vorba de cel mai ridicat preț înregistrat după luna februarie 2023, în condițiile în care cotațiile futures au crescut timp de patru săptămâni consecutive.



Depozitele de gaze din Europa se golesc rapid în această iarnă și nu există stimulente economice pentru ca marile companii de utilități, precum Uniper sau Eni, să-și facă rezerve de gaze la prețurile actuale. În consecință, s-au înmulțit îngrijorările cu privire la stocarea de gaze în vara acestui an, precum și cu privire la aprovizionarea cu gaze în iarna care va veni.



Datele referitoare la gradul de umplere a depozitelor de gaze au devenit cifre cruciale, iar decidenții sunt îngrijorați pentru că Europa a început să se bazeze mai mult pe surse intermitente de energie, precum vântul. Însă absența vântului în această iarnă, cumulată cu vremea friguroasă și pierderea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina de la începutul anului, au forțat țările europene să recurgă gazele din depozite.



În prezent gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa este la jumătate, cel mai redus nivel pentru acest moment al anului de după 2022. Prețul gazelor cu livrare la vară este atât de mare încât nu este profitabil să reumpli depozitele, ceea ce înseamnă că guvernele vor trebui să intervină.



'Depozitele care se golesc rapid scot în evidență fragilitatea aprovizionării Europei', susține Patricio Alvarez, analist la Bloomberg Intelligence. Pierderea celei mai mari părți din gazele rusești în ultimii trei ani 'a făcut piețele de gaze europene mai vulnerabile la șocurile de prețuri ca răspuns la întreruperile pe termen scurt, cererea de gaze lichefiate din Asia și schimbarea vremii', a adăugat Patricio Alvarez.



Un raport al ICIS estimează că în luna februarie 2025, consumul de gaze al Europei ar urma să fie cu 17% mai mare decât în luna februarie 2024, ca urmare a cererii din sectoarele rezidențial și comercial. Și iarna nu a trecut încă: Europa de Nord-vest se pregătește pentru vremea geroasă din zilele următoare, ceea ce va majora și mai mult cererea de încălzire, va goli și mai mult depozitele și va alimenta șirul de creșteri de prețuri.



'Riscul ca Uniunea Europeană să intre în primăvară cu un grad redus de umplere a depozitelor a crescut în ultimele săptămâni. Nu doar cotațiile pentru luna următoare au crescut dar au crescut și prețurile pentru calendarul 2026-2027', spune Arne Lohmann Rasmussen, analist șef la Global Risk Management.



Următorul sezon de lucrări de mentenanță la instalațiile de gaze din Norvegia ar putea să reducă livrările într-un moment în care piața este deja tensionată. Traderii urmăresc de asemenea impactul tarifelor americane și posibilele represalii, care riscă să facă importurile de gaze lichefiate mai scumpe, precum și discuțiile referitoare la livrarea de gaze rusești, în condițiile în care o serie de țări din Europa Centrală solicită în continuare reluarea tranzitului gazelor rusești via Ucraina.



'Cu cât prețurile stau la un nivel ridicat o perioadă mai lungă de timp, cu atât este mai posibilă o revenire, sub o formă sau alta, a livrărilor de gaze rusești prin Ucraina', a declarat Florence Schmit, analist la Rabobank.

