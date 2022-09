Sindicatul Europol reclamă că s-a declanșat ”o amplă acţiune de intimidare a poliţiştilor rutieri care aplică Avertisment”

„În Poliția Română tocmai a fost declanșată o amplă acțiune de intimidare a polițiștilor rutieri care aplică „AVERTISMENT”. Este pentru prima dată când se admite, ÎN SCRIS, faptul că polițiștii sunt obligați să aplice amendă, indiferent de circumstanțe, cu afectarea gravă a independenței agentului constatator care este singurul în măsură să aprecieze asupra faptei constatate.



Șeful Brigăzii Autostrăzi din cadrul IGPR semnează o adresă prin care le cere polițiștilor rutieri de la nivelul acestei structuri, să „argumenteze” motivul pentru care au aplicat AVERTISMENTE într-un demers fără precedent de a-i determina, subliminal, să acorde doar amenzi. Mai rămâne doar să stabilească concret și „indicatorii de performanță cantitativi” sau în traducere liberă NORMA DE AMENZI.



Solicităm tuturor polițiștilor care lucrează la nivelul structurilor de Poliție Autostrăzi să nu dea curs acestei „mizerii” de adrese sau să consemneze în raport faptul că toate sancțiunile au fost aplicate cu respectarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor”, au scris cei de la Sindicatul Europol.

„Orice cetățean în baza acestei adrese poate solicita anularea sancțiunii contravenționale”

Un comentariu la postarea celor de la Europol explică ce inseamna punctele din adresa către agenți trimisă de şeful Brigăzii Autostrăzi din Poliţia Română.

„Cu privire la punctul 1 avem legea prevenirii 270/2017 care prevede ca se poate aplica avertisment chiar daca actul normativ exclude avertismentul.

Avand în vedere punctul 3 si 4 din adresă orice avocat sau chiar orice cetățean în baza acestei adrese poate solicita anularea sancțiunii contravenționale pe motiv ca planeaza suspiciunea rezonabilă ca amenda a fost aplicata pe alte criterii decat evaluarea agentului constatator.

De asemenea admiterea prin punctul 3 si 4 a unei ținte instituționale reprezintă o ingerință in independența de apreciere si constatare a agentului constatator, consacrată prin OG 2/2001, dar mai grav reprezintă si o infracțiune prin faptul ca instigă la abuz in serviciu agentii constatatori, respectiv la incalcarea unei legi organice(cod rutier) cu privire la cuantumul amenzii și in concret pe tipicitatea infractiunii de abuz în serviciu, instigă agentii la incalcarea dreptului cetatenilor la un tratament egal in fata legii prin restrictionarea posibilității aplicării de avertisment desi legea 270/2017 permite avertisment chiar si in actele normative care exclud averismentul.

1. Agenții pot face formulare tipizate de contestație a proprii amenzi pe principiul aratat mai sus, concepute de sindicat.

2. Sindicatele pot face denunț pe instigare la abuz in serviciu contra polițistului care a instituit ținte valorice pe sancțiunile la regimul rutier.

Mai departe, daca nu luați măsuri concrete, va văitați degeaba sau căutați "discipoli" noi”, scrie Cezar-Cristian Pisica.