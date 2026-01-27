Niveluri-record al traficului de cocaină în Europa

Traficul de cocaină către Europa a atins niveluri record, iar rețelele internaționale de crimă organizată recurg la metode tot mai sofisticate pentru a evita detectarea, arată un raport Europol publicat marți.

Potrivit agenției europene de poliție, grupările infracționale folosesc tehnologii de ultimă generație, submarine artizanale, ambarcațiuni semi-submersibile și sisteme avansate de camuflaj pentru a introduce drogurile ilegal pe teritoriul Uniunii Europene.

Raportul subliniază că producția ridicată de cocaină din America Latină, combinată cu cererea în creștere din statele UE, a alimentat expansiunea acestui fenomen.

În același timp, traficanții evită tot mai mult porturile maritime mari, precum Anvers sau Rotterdam, preferând rute alternative și puncte de intrare mai puțin monitorizate.

Experții Europol atrag atenția asupra nivelului extrem de avansat al tehnicilor de ascundere a drogurilor.

Cocaina este disimulată în instalații industriale, utilaje, produse alimentare, mase plastice sau textile, dar și fixată sub apă, direct pe carena navelor.

Aceste procedee, descrise de Europol drept un „camuflaj aproape perfect”, îngreunează semnificativ detectarea chiar și cu ajutorul scanerelor, al câinilor specializați sau al analizelor criminalistice.

În plus, rețelele criminale utilizează sisteme de comunicații criptate, nave autonome și drone, sporindu-și astfel capacitatea de a eluda supravegherea autorităților.

Un alt element cheie evidențiat în raport este schimbarea rutelor de transport.

Tot mai frecvent, drogurile sunt transferate pe nave secundare în largul mării și direcționate către Africa de Vest.

De acolo, cocaina este transportată fie către Europa continentală, fie către Insulele Canare, urmând ca ulterior să ajungă pe coasta sudică a Spaniei, în special în Andaluzia, cu ajutorul șalupelor rapide.

Această strategie permite fragmentarea transporturilor și reducerea riscului de interceptare în punctele de control tradiționale.

Directorul executiv al Europol, Catherine De Bolle, a avertizat că diversificarea metodelor de trafic impune o reacție coordonată la nivel internațional.

„Știm că aceste grupări își diversifică tot mai mult metodele, folosind nave mai mici, transferuri pe mare și tehnici ingenioase de ascundere pentru a evita detectarea”, a declarat aceasta.

Europol subliniază că doar prin cooperare strânsă între state, schimb rapid de informații și investiții în tehnologii de supraveghere, autoritățile pot ține pasul cu rețelele criminale care transformă traficul de cocaină într-o afacere globală tot mai greu de controlat.

