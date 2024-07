Eurostat: România, printre statele membre UE cu cea mai mare creştere a preţului la cacao

Majoritatea statelor membre UE au raportat în mai creşteri ale ratei anuale a inflaţiei pentru cacao şi ciocolată sub formă de pudră, cel mai semnificativ avans fiind în Estonia (17,4%), Croaţia (15,5%), Austria (12,6%), Suedia (12,2%), Lituania (11,8%), Germania (10,7%) şi România (10,6%).



În contrast, două state membre UE au raportat scăderi: Slovacia (6,3%) şi Cipru (minus 0,3%).



Preţul de consum la cacao şi ciocolată sub formă de pudră, în creştere de la începutul lui 2022, a înregistrat o accelerare semnificativă în ultimul trimestru al anului, rata anuală a inflaţiei depăşind 10%. Creşterea a atins nivelul de vârf în mai 2023, cu o rată a inflaţiei de 18,5% faţă de mai 2022. Deşi de atunci preţurile au crescut mai lent, rata inflaţiei nu a scăzut sub 10% până în februarie 2024.