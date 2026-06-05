Alertă majoră la Constanța: cum a ajuns o dronă să explodeze în port și ce măsuri au fost luate

Cronologia exploziei dronei în Portul Constanța și măsurile autorităților

Guvernul a publicat detalii complete despre incidentul din Portul Constanța, unde o dronă identificată în zona Dana 78 a intrat în mod de autodistrugere și a explodat. Evenimentul a declanșat o amplă mobilizare a autorităților române, evacuări temporare și activarea Planului Roșu de Intervenție, fără a fi înregistrate victime.

Alertă în Portul Constanța: cum a început totul

Guvernul a transmis vineri o cronologie detaliată a incidentului produs în Portul Constanța, unde o dronă aflată în stare necunoscută a fost observată plutind în zona Dana 78. Primele informații au fost raportate în jurul orei 06:20, când Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a informat Garda de Coastă despre prezența unui obiect suspect pe apă.

Ulterior, autoritățile au confirmat că era vorba despre un dispozitiv de tip dronă, ceea ce a declanșat imediat procedurile de securitate maritime și naționale.

Imediat au fost informate Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații, iar Autoritatea Navală Română împreună cu Administrația Porturilor Maritime Constanța au început restricționarea traficului naval pentru a preveni orice risc suplimentar.

Primele reacții și contactul cu partea ucraineană

Potrivit comunicatului oficial, imediat după identificarea dronei, MApN a inițiat contactul cu autoritățile ucrainene. Partea ucraineană a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone în aceeași zonă operațională.

Guvernul a transmis:

„Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”.

De asemenea, miniștrii Apărării și Afacerilor Interne au solicitat o consultare de urgență prin videoconferință cu partea ucraineană pentru clarificarea situației.

Intervenția autorităților române și măsurile de securitate

După sesizarea incidentului, echipe ale MApN, SRI și Poliției de Frontieră s-au deplasat imediat la fața locului. Zona a fost evaluată constant, iar pericolul a crescut în intensitate pe parcursul dimineții.

În jurul orei 10:25, autoritățile au detectat un semnal de autodistrugere al dronei, moment în care personalul aflat în teren a fost evacuat preventiv. A fost stabilit un perimetru de siguranță de un kilometru în jurul zonei afectate.

La ora 10:28, drona a explodat. Guvernul a precizat că deflagrația nu a fost controlată, dispozitivul intrând în modul de autodistrugere.

Un minut mai târziu, la 10:29, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța, ceea ce a determinat mobilizarea tuturor structurilor de urgență disponibile.

Panică și mesaje RO-ALERT pe litoral

Între orele 10:32 și 11:30, autoritățile au primit șase apeluri la numărul unic de urgență 112, în care cetățenii semnalau explozii sau solicitau informații.

La ora 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri est de Constanța a raportat două explozii puternice consecutive, observate la aproximativ 18 kilometri de poziția sa.

Ulterior, autoritățile au transmis două mesaje RO-ALERT. Primul a vizat evacuarea zonei din apropierea portului pe o rază de un kilometru, iar al doilea a fost extins pentru județele Constanța și Tulcea, cu recomandări de prudență și informare în cazul observării unor drone.

Evacuări extinse și mobilizare de forțe

La ora 13:50, autoritățile au decis evacuarea preventivă a mai multor zone turistice și aglomerate de pe litoral, inclusiv faleza Cazinoului din Constanța, plaja din Costinești, Vama Veche și Mamaia, precum și operatori economici din zonele respective.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 14:35, după ce riscul iminent a fost eliminat.

Guvernul a precizat că măsurile au inclus evacuarea populației, izolarea perimetrului, restricționarea traficului și monitorizarea continuă a zonei de către echipele de intervenție.

Resurse masive mobilizate pentru intervenție

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate numeroase forțe din structurile de urgență. Au intervenit echipe ale ISU Constanța, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră, sprijiniți de ambarcațiuni și echipamente specializate.

De asemenea, au fost utilizate autospeciale de stingere, echipaje SMURD, unități pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, scafandri, un container multirisc și un punct medical avansat.

Concluzii oficiale și starea actuală

Guvernul a transmis că toate cele patru drone implicate în incident au fost confirmate ca fiind autodistruse, iar riscul pentru populație a fost eliminat.

Autoritățile au ridicat treptat măsurile de evacuare, iar situația a revenit sub control. Totuși, structurile de coordonare rămân active.

„Grupa operativă de comandă de la Ministerul afacerilor Interne rămâne activă și în orele următoare”, a mai precizat Guvernul.

Incidentul din Portul Constanța rămâne unul dintre cele mai complexe episoade de securitate din ultima perioadă, evidențiind reacția rapidă a autorităților și cooperarea interinstituțională în gestionarea unei potențiale crize maritime.

Mediafax