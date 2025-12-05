Explozia blocului din Rahova: Primăria Capitalei va începe punerea în siguranță a imobilului

Potrivit lui Bujduveanu, aceste acorduri permit intervenția „pe cheltuiala Primăriei”, pentru ca lucrările să fie demarate cât mai curând.

„Punem în siguranță blocul din Rahova și redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toți locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid și fără birocrație. (…) Știu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă și trăiesc în incertitudine”, a anunțat primarul interimar al Capitalei, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bujduveanu a mai afirmat că intervenția se face „pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile”.

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

(sursa: Mediafax)

Diana Nunuț, politic@mediafax.ro

Keywords:EXPLOZIE, RAHOVA