Rețeaua influencerilor lui Călin Georgescu: 1 milion de dolari pentru voturi pe TikTok. Detalii explozive din dosarul BogPR

Discuțiile lui Bogdan Peșchir cu tiktokerii care au primit diverse sume de bani, fie prin oferirea de gift-uri în timpul unor sesiuni live, care constau în puncte ce pot fi apoi convertite în bani, fie prin plăți în aplicația Revolut, pentru a-l promova pe Călin Georgescu sunt dovezi clare pentru modul în care opera, a considerat magistratul de la Judecătoria Sectorului 5 care a decis arestarea lui preventivă. BogPR a acționat „conspirat, a fost extrem de precaut și prevăzător”, sugerând în repetate rânduri celor cu care discuta să șteargă conversațiile cu el, arată judecătorul în motivarea deciziei de arestare, consultată de Gândul.

Bogdan Peșchir, principalul finanţator al campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, este arestat preventiv din 21 martie.

BogPR, cum este cunoscut pe TikTok, este acuzat de 265 de acte materiale de corupere a alegătorului pe parcursul a aproximativ 10 luni. Procurorii îl acuză pe Bogdan Peșchir că ar fi plătit, atât înainte, cât și după alegerile prezidențiale din 2024, anulate ulterior prin decizia Curții Constituționale, 265 de titulari de conturi de pe TikTok, în schimbul susținerii lui Călin Georgescu.

Magistratul de la Judecătoria Sectorului 5 arată, în motivarea deciziei de arestare preventivă, consultată de Gândul, că la dosar există probe că Bogdan Peșchir ”a comis cu intenţie o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică”. Din declarațiile de martor și analizarea rezultatelor perchezițiilor informatice rezultă ce sume de bani le-a oferit BogPR tiktokerilor identificați și cu ce scop.

Judecătorul a considerat că Bogdan Peșchir trebuie să fie arestat preventiv, pentru că, lăsat liber, doar sub măsura controlui judiciar sau în arest la domiciliu, ar avea acces ușor la mijloace electronice, cele de care s-ar fi folosit și când a comis infracțiunea de care este acuzat, de corupere a alegătorului, cu scopul susținerii fostului candidatului independent Călin Georgescu.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, ”în perioada 28.03.2024 – 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521,13 USD, sub formă de gift-uri pe alicația TikTok (plăți efectuate prin aplicație în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) și sumele de 302.547,87 de lei și 17.859,31 USD, prin transferuri efectuate prin aplicația REVOLUT (conturi bancare și portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat alegerile prezidențiale organizate în anul 2024”, conform procurorilor.

Din suma totală estimată la aproape 1 milion de dolari, cei mai mulți bani au ajuns la Victor Micula, respectiv aproape 80.000 de dolari, iar la Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok cu numele de Makaveli, peste 52.000 de dolari, potrivit datelor adunate de procurori la dosar, care au convins instanța să îl aresteze pe Bogdan Peșchir.

Pe locul trei este un utilizator care a primit peste 50.000 de dolari.

Aproape 18.000 de dolari a primit și tiktokerul Alin Borcan. După ce anchetatorii au descins la locuința sa, acesta a ieșit dezbrăcat la poartă și a amenințat jurnaliștii prezenți și autoritățile cu o armă de jucărie.

Ceea ce au descoperit anchetatorii este că cea mai mare sumă – peste 177.200 de dolari – a mers către un utilizator cu contul închis, astfel că numele lui nu apare în documentele judiciare.

Doar primii 15 tiktokeri care au primit de la BogPR ”gift-uri” în timpul sesiunilor live, transformate ulterior în bani, din cei 262 descoperiți până acum de procurori, au încasat sume de peste 10.000 de dolari, dar sunt mulți care au primit până în 1.000 de dolari.

Anchetorii au apreciat contribuţia lui Bogdan Peșchir în campania electorală ca fiind una considerabilă și au solicitat instanței să aibă în vedere inclusiv impactul social al faptelor săvârşite de el, respectiv urmările pe care aceste fapte le-au produs şi cele care s-ar fi putut produce „dacă autorităţile statului nu ar fi intervenit în mod eficient”. Mai mult, deşi la dosar există probe clare în susţinerea acuzaţiei, Bogdan Peșchir a negat acuzaţiile care i se aduc.

Procurorii au mai arătat că, având în vedere că infracţiunea a fost săvârşită prin mijloace de comunicare electronică, arestarea preventivă este singura măsură care poate să înlăture starea de pericol pentru ordinea publică, în condiţiile în care în viitorul apropiat vor avea loc alegeri prezidenţiale.

În fața instanței, Bogdan Peșchir a spus că nu reprezintă un pericol și că nu consideră că a făcut nimic rău sau imoral. Mai mult, îşi iubeşte țara, a ales să trăiască în România, deşi putea să plece în orice loc din lume, ajută oameni şi biserici, nu are un ”plan malefic” și nu vrea să fie implicat politic, se arată în motivarea magistratului de la Judecătoria Sectorului 5.

Despre cei aproape un milion de dolari pe care i-a dat tiktokerilor înainte și în timpul campaniei electorale a lui Călin Georgescu, Bogdan Peșchir a susținut, în fața instanței care a judecat propunerea de arestare preventivă, că sunt donații și că voia doar să crească notorietatea contului său de TikTok BogPR și să ajungă la ”level 50”, cel mai înalt nivel din România și printre cele mai ridicate din Europa, în preajma votului de la turul I al alegerilor prezidențiale din 2024.

Bogdan Peșchir a mai arătat că nu a urmărit să influenţeze sau să determine schimbarea câştigătorului alegerilor când și-a arătat susținerea pentru Călin Georgescu, ci l-a ales pentru a-și crește notorietatea contului cu gândul că nu are şanse reale și că este singurul candidat pe care l-ar putea vota fără să fie asociat vreunui partid.

Judecătorul a apreciat însă că, din probele de la dosar, rezultă că strategia adoptată de Bogdan Peșchir pentru a determina alegătorii să îl voteze pe candidatul independent Călin Georgescu ”au fost concepute și dezvoltate cu mult timp înainte de perioada efectivă de

desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2024 și au avut un caracter insidios care a constat în preconstituirea unui profil de filantrop care să confere credibilitate și consistență acțiunilor sale de a oferi donații pe tiktok”

”În acest sens, reținem că planul de interferare în alegerile prezidențiale din anul 2024 a presupus, inițial, creșterea notorietății numitului Peșchir Bogdan în mediul on-line, mai ales pe platforma de socializare TikTok (user-name bogpr), prin oferirea de gift-uri în vederea atingerii unui nivel cât mai ridicat. Acest obiectiv a fost atins prin obținerea nivelului 50 (cel mai mare din România și printre cele mai ridicate din Europa), concomitent cu atragerea de persoane în cercul relațional, ori prin donații sub formă de gift-uri ori prin apariții

pe sesiuni în direct pe canalele acestora de Tik Tok, scopul fiind crearea unei dependențe ce a fost exploatată pe parcursul campaniei electorale prin implicarea acestor persoane pentru a îl susține și/sau vota pe candidatul independent Georgescu Călin.

Din datele obținute până în acest moment al anchetei penale, doar raportat la perioada campaniei electorale, Peșchir Bogdan a oferit suma de aproximativ un milion de euro în scopul determinării alegătorilor să îl voteze pe Georgescu Călin.

Ulterior, strategia a constat în propagarea de mesaje de susținere pentru candidatul independent menționat, pe de o parte, în mod direct, prin postarea de diverse materiale de propagandă electorală pe aplicația Tik Tok și, pe de altă parte, prin oferirea de sume de bani către diverse persoane pentru a îl susține și/sau vota pe candidatul în cauză.

Un alt aspect de natură a agrava gradul de pericol social al infracțiunii și periculozitatea infractorului rezidă din faptul că inculpatul Peșchir Bogdan a fost pe deplin conștient de ilegalitatea acțiunilor sale, acesta a acționat conspirat, a fost extrem de precaut și prevăzător pentru a îngreuna identificarea sa și tragerea la răspundere penală, sugerând în repetate rânduri interlocutorilor să șteargă conversațiile și să utilizeze aplicații pe care le considera cu grad ridicat de securitate”, a mai arătat judecătorul în motivarea deciziei, consultată de Gândul.

Surse judiciare au precizat, pentru Gândul, că modul de operare al lui Bogdan Peșchir reiese din conversații – redate de procurori în dosar exact cum au fost purtate de BogPR cu diverse persoane pe aplicația TikTok.

Într-o conversație purtată cu un utilizator pe TikTok, în 18 octombrie 2023, în care acesta îi transmite că îl va ajuta cu orice solicitare – „Dacă pot să te ajut cu ceva, orice, îmi spui!” -, Bogdan Peșchir acceptă și îi răspunde: “Poate facem ceva împreună, pentru țară și popor!”

Două zile mai târziu, unui alt utilizator, Peșchir îi comunică: „Nu-ți face griji, e plan de termen lung, dar să fii pregătit!” și adaugă că “este peste cash, e despre viață, iubire, România!”.

Aceleași surse au precizat că, într-o conversație întinsă pe aproape o lună cu Victor Micula, în perioada 15 octombrie – 13 noiembrie 2024, cei doi discută despre oferirea de bani pe platforma TikTok: „Poate facem liveuri mai des noi oricum si eu voiam sa incep, pe tema asta, dinainte, si daca tot aruncam cu bani macar sa avem putere!”.

Apoi, pe 30 octombrie 2024, Bogdan Peșchir, la îndemnul lui Micula, oferă unei persoane o sumă de bani sau puncte, respectiv 100.000, cu justificarea că plata a fost făcută pentru o melodie – „Boss 100 k si e gata cazu, zi te rog ca s pentru piesa…, I am dat 100k si i am zis, Ca mi a placut piesa”.

Într-o altă conversație pe TikTok purtată cu un utilizator, pe 20 octombrie 2024, interlocutorul lui Peșchir îi transmite că a fost contactat de Makaveli – numele cu care este cunoscut pe TikTok Virgil Alexandru Zidaru – și încă o persoană, care i-au spus să nu mai afișeze fotografia de profil pentru că pot fi cercetați pena – „Și ne-a spus ca nu avem voie, E caz de dosar, Și să scoatem poza” – și că urmează să aibă loc o întâlnire cu „domnul GEORGE”, în localitatea Peche, județul Galați.

O altă persoană, într-o conversație din 15 – 25 noiembrie 2024, îi comunică lui Bogdan Peșchir că poate mobiliza multe persoane din județul unde locuiește să îl voteze pe candidatul Călin Georgescu – „Pot demonstra cu video pot pune multă lume sa voteze, Ieu chiar pot sa te ajut, Separat de cadouri etc, Ieu pot aduna multa lume cu video probe în comunele astea din județul asta” –, dar acesta îi transmite că nu plătește persoanele într-un scop anume, fiind vorba de ”voluntari” care acționează cum consideră de cuviință: „Eu nu ii platesc sa faca ceva, Fiecare face voluntar, Ce crede si cum crede”.

Sursele judiciare au mai precizat că, într-o discuție cu un alt utilizator, în perioada 18 – 25 noiembrie, acesta îi transmite că efectuează diverse activități în campania electorală a lui Călin Georgescu și îi solicită bani, iar Bogdan Peșchir îl îndeamnă să intre în modul live dacă dorește ajutor: „Bogpr.am și io o rugăminte am venit din pușcărie și sunt amart poți să-mi dai și mie cv bani contra cost fac ce vrei, Inpar pliante cu domnu Georgescu pe strada .stau de dimineață până seara sunt din București.va mulțumesc frumos, Salut daca faci live asta te sustin acolo”.

În 24 noiembrie, data primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, aceeași persoană îi transmite lui Bogdan Peșchir că s-a ținut de promisiune și a votat cu Călin Georgescu: „Am votat, Cum pot sa va trimit o filmare cu ce an votat, Nu imi trimiteti, Am vrut sa va arat ca mam ținut de promisiune”.

Un alt utilizator îi mulțumea lui Bogdan Peșchir, în perioada 17 – 22 noiembrie 2024, pentru cadouri, cu referire la banii trimiși prin aplicația TikTok și preciza că toată campania i-a adus foarte multe probleme.

Într-o discuție din 24 – 25 noiembrie 2024, care potrivit surselor judiciare este pusă de procurori în dosarul lui Bogdan Peșchir, un alt interlocutorul menționează că a oferit suma de 50 lei pentru persoanele care au făcut dovada că au votat cu candidatul Călin Georgescu și a convins oameni să voteze cu candidatul amintit, precizând că a pierdut din vedere că este ilegal să posteze imagini cu votul electoral și să facă în ziua alegerilor campanie.

Un alt tiktoker l-a întrebat, într-o conversație din 18 – 25 noiembrie, dacă dorește să facă parte din comunitate, iar Bogdan Peșchis acceptă și arată că o face pentru susținerea candidatului Călin Gerogescu: „Dacă o să fac live vii și la noi in comunitate nu pentru cadouri doar cu prezenta ta? O să fac pentru susținerea a Domnului Călin Georgescu”.

Același interlocutorul îi arată că are cunoștințe în comunitățile de români din Germania și poate obține undeva la 3.000 de voturi, însă are nevoie de sprijin, respectiv de sume de bani, iar cei doi se înțeleg ca Bogdan Peșchir să îi vireze suma de 6.000 de euro printr-un cont de Revolut al unei alte persoane, deoarece nu dorește ca numele său să fie asociat cu respectivul transfer de bani: „E nevoie de sprijin, Ok si cu ce te pot sprijini? Prin cadouri? Uite sa iti zic o chestie nu vreau sa para ca te cumpar sau ceva. Tu daca sincer crezi omu asta ca e potrivit atunci da, Putem să adunăm cel puțin 3000 de voturi, Treaba e ca nu doresc sa fac tranzactii din contul meu ca apare numele meu, Daca va puteti face revolut ar fi perfect, Poți 6000?”.

Tot la final de noiembrie, un alt utilizator îi transmite lui Bogdan Peșchir că are legături cu un grup de 35-38 de persoane care vor merge să voteze și îi comunică faptul că acele persoane pot să facă ce doresc, adăugând că vede ca pe o investiție contul de Tik Tok pe care îl utilizează, respectiv bogpr.

Un alt utilizator i-a cerut, în perioada 27 – 29 noiembrie, sume de bani prin donație pe TikTok, sub formă de puncte, însă Bogdan Peșchir îl refuză, motivând că nu va mai dona prin platformă decât după alegeri, după care discută despre faptul că numitul Călin Georgescu trebuie să câștige alegerile prezidențiale. „Nu poți să îți faci un cont să îmi dai niște punte ?dacă nu aia e mai așteptăm, Mai asteapta un pic te rog, Si nici transferuri nu mai fac deloc, Trb sa castige Cg si au belit o”.

Sursele Gândul au precizat că, o conversație care a avut loc la trei zile după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, purtată de Bogdan Peșchir cu un tiktoker, indică un nivel ridicat de alertă:

„Utilizator: Trb să îți arăt urgent ceva!

bogpr: Zi pe scurt si stergem amandoi

utilizator: voiam sa vorbesc cu tine, când poți să vorbești?

bogpr: Inca nu pot trb sa ma securizez… Doar ca ei urmaresc acum tot, telefoane etc Tiktok e la chinezi Nu au acces asa usor. Ei sunt cacati pe ei Ca daca va pica sistemul Toti au belit pla!”

În aceeași zi, spun sursele judiciare, dintr-o altă conversație reiese că Bogdan Peșchir a conștientizat ilegalitatea acțiunilor sale:

„Utilizator: Ai dat bani in privat la astia pe tel? Ttk?

bogpr: Cee? Cine a zis asa ceva? Te a intrebat cineva de mine? … Ai signal?…

Utilizator: Hai sa ne vedem, nu vrei?

bogpr: Nu prea am cum momentan. Trebuie sa ma protejez. Pai eu imi schimb locatia la 3 zile! Imi zici doar daca e ceva urgent. Si stergem amandoi! Incerc sa ma protejez pana se dezumfla lucrurile!”

Discuția a continuat peste 2 zile:

„bogpr: Au spionat un baiat si au zis ca sunt eu. Eu am pus multe capcane. Si ei ai comis ilegalitati. Trb sa castige Cg si au belit o! Sa fie justitia dreapta! Acum la judecatori le e frica!”

Judecătorul de drepturi și libertăți a urmărit toate declarațiile părților și toate stenogramele din dosar și a decis în defavoarea lui Bogdan Peșchir.

Instanța îl descrie pe Bogdan Peșchir ca fiind o persoană bine integrată în societate, matură, cu studii medii, ”pe deplin conştientă de consecinţele acţiunilor sale”, fără antecedente penale și cu o vastă experiență în domeniul IT.

Instanța a reținut, în motivarea deciziei, că Bogdan Peșchir a susținut că nu oferă sumele de bani în scopul obținerii de voturi pentru candidatul independent Călin Georgescu, afirmând că este vorba despre ”voluntari/voluntariat, persoanele alegând candidatul conform propriilor convingeri”, însă această versiune contrazice chiar ideea de bază a unei activități de voluntariat, care este, în primul rând, gratuită, nu presupune nicio plată.

Potrivit judecătorului, ideea lui Bogdan Peșchir că oferă sume de bani unor alegători, după care aceștia își exercită dreptul la vot în mod liber este falsă, având în vedere că era de notorietate că acesta este un susținător al candidatului independent Călin Georgescu și scopul pentru care oferea banii nu era altul decât determinarea persoanelor să voteze cu acest candidat.

Tot în acest sens, a explicat judecătorul, chiar Bogdan Peșchir a reflectat asupra acțiunilor sale, efectuând căutări pe internet după sintagme precum ”mită electorală” sau ”Legea 334/2006” (Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale).

Magistratul a apreciat că în această cauză prezintă o deosebită relevanță convorbirile purtate pe TikTok, în perioada 12–23 noiembrie 2024 cu user-name-ul calingeorgescu, cont oficial utilizat de candidatul independent Călin Georgescu în campania pentru alegerile prezidențiale, în care Bogdan Peșchir arată că susține și dorește să fie implicat în campania electorală. Din discuții rezultă că interlocutorul este expert în domeniul securității cibernetice, în timp ce promovarea candidatului este rezultatul a trei ani de eforturi, fiind reluată narativa că este vorba de voluntari și totul este efectuat fără a fi plătită vreo sumă de bani. În final, interlocutorul preciza că soția candidatului, Cristela Georgescu, va utiliza contul în cauză și sugera ca toată conversația să fie ștearsă.

„Buna seara, vreau sa va sustin in aceasta miscare, cum va pot contacta pentru o discutie?; Am văzut ca mai e un cont cu 8 k cu numele bogpr ce promovează un deep fake cu calin Georgescu; la noi totul e pe baza de voluntariat; tineret, voluntariat, creativitate; Este viziunea ce s-a format după 3 ani de munca intensa; nu știam ce se întâmplă când a spus Anca minciuna aia gogonata; noi fiind voluntari toți cu spirit creativ și dorința de țară normala și cu investiție și bani 0 sa o vedem pe Anca ca face aiureli la TV.

Am incercat sa iau legatura cu dansa sa corecteze dar nu mi a raspuns; a fost la ordin clar; și este prima campanie din istorie făcută pe buget 0 eu sunt expert în securitate cibernetică; aveți o aplicație securizată să ținem legătura? de genul Signal sau?; orice Signal, Telegram; ca aici o sa între cristela; șterg conversația va recomand sa faceți la fel”.

Luând în considerare toate aceste discuții purtate pe TikTok, declarațiile de martor și sumele de bani care s-au plătit pentru susținerea lui Călin Georgescu, judecătorul a considerat că desfășurarea optimă și lipsită de vulnerabilități a urmăririi penale poate fi asigurată doar prin

menținerea lui Bogdan Peșchir în sfera de control strict al autorităților.

”Faţă de aceste considerente (…), va admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 72/76/P/2024/d3 şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului Peșchir Bogdan, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunii de coruperea alegătorilor, în formă continuată, faptă prev. de art. 386 alin. 1 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp (265 de acte materiale), pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21.03.2025 şi până la data de 19.04.2025, inclusiv, urmând a se emite mandat de arestare preventivă a inculpatului în acest sens”, potrivit deciziei magistratului de la Judecătoria Sectorului 5.

Bogdan Peșchir a atacat decizia de arestare preventivă, contestația urmând să fie judecată la Tribunalul București, în 2 aprilie, scrie Mediafax.

