Familie distrusă după un accident mortal cu ATV-ul, la Breaza

ISU Prahova a intervenit pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei, după ce un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

A fost solicitat un elicopter SMURD de la Brașov.

Potrivit primelor informații, în accident ar fi implicate trei persoane – doi adulți și un copil.

Unul dintre adulții implicați, un bărbat de 37 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, însă nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Copilul în vârstă 6 ani, rănit ușor în zona capului, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanța SMURD TIM și sunt transportați către UPU Ploiești.

