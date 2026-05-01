Jurnalul.ro Ştiri Observator Familie distrusă după un accident mortal cu ATV-ul, la Breaza

Familie distrusă după un accident mortal cu ATV-ul, la Breaza

de Redacția Jurnalul    |    01 Mai 2026   •   20:06
Familie distrusă după un accident mortal cu ATV-ul, la Breaza
Sursa foto: Jurnalul/un copil de şase ani a fost rănit uşor în zona capului

Un bărbat de 37 de ani a murit, iar un copil de 6 ani a fost rănit în zona capului, după un accident cu ATV-ul produs vineri în zona Valea Târsei, orașul Breaza, din județul Prahova.

ISU Prahova a intervenit pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei, după ce un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă.

A fost solicitat un elicopter SMURD de la Brașov.

Potrivit primelor informații, în accident ar fi implicate trei persoane – doi adulți și un copil.

Unul dintre adulții implicați, un bărbat de 37 de ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, însă nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Copilul în vârstă 6 ani, rănit ușor în zona capului, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanța SMURD TIM și sunt transportați către UPU Ploiești.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
