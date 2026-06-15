Legendele muzicii disco vin la Sala Palatului pe 19 septembrie 2026: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, împreună la București

Publicul va avea ocazia să retrăiască live energia, eleganța și ritmul unei perioade care a redefinit cultura muzicală globală și a transformat muzica disco într-un fenomen fără vârstă.

Samantha Fox – unul dintre simbolurile anilor ’80

Unul dintre cele mai recognoscibile nume ale muzicii pop și disco, Samantha Fox a devenit un fenomen internațional datorită unor hituri precum „Touch Me (I Want Your Body)”, piese care au dominat topurile și au definit sound-ul unei generații. Carisma și prezența sa scenică au transformat-o într-unul dintre cele mai puternice branduri artistice ale epocii.

Bad Boys Blue – hituri care au cucerit generații întregi

Cu un stil inconfundabil ce îmbină disco, eurodance și pop, Bad Boys Blue au marcat anii ’80 și ’90 prin melodii devenite clasice, precum „You're a Woman” și „Pretty Young Girl”. Formația și-a construit o carieră solidă la nivel internațional și continuă să se bucure de o popularitate impresionantă în rândul publicului din întreaga lume.

Eruption – ritmurile care au făcut istorie

Celebra formație Eruption a cucerit scena muzicală internațională prin hituri precum „One Way Ticket”, devenite repere ale muzicii disco. Cu influențe funk și soul și o energie inconfundabilă, Eruption rămâne unul dintre numele legendare ale genului.

Un spectacol construit pe nostalgie și energie live

FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR nu este doar o succesiune de hituri celebre, ci o experiență live care readuce în prim-plan atmosfera autentică a anilor disco. Ritmurile memorabile, producția vizuală și dinamica de scenă sunt concepute pentru a recrea magia unei epoci care a influențat muzica, moda și cultura pop la nivel mondial.

Evenimentul este dedicat atât celor care au trăit acea perioadă, cât și noilor generații care descoperă astăzi farmecul muzicii disco și energia artiștilor care au scris istorie.

Pe 19 septembrie 2026, FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR aduce la Sala Palatului nu doar artiști legendari, ci și o parte din istoria muzicii moderne, reinterpretată live într-un spectacol care promite să transforme Bucureștiul în capitala nostalgiei disco.