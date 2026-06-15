Cutremur pe scena politică: Nicușor Dan scapără chibritul în butoiul PNL. 31 de parlamentari liberali susțin noul premier desemnat

Lovitură năprasnică pentru Ilie Bolojan și pentru adepții săi din PNL. Președintele României a luat, ieri dimineață, act de depunerea mandatului de candidat la funcția de prim-ministru a lui Eugen Tomac. Șansele ca guvernul propus de acesta să treacă de Parlamentul României erau practic inexistente. În aceste condiții, Nicușor Dan a făcut o mișcare neașteptată, desemnându-l drept candidat de premier pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea.

Instantaneu, din interiorul PNL au răzbătut mesaje contradictorii. Bolojan și Ciprian Ciucu au acuzat încercarea ostilă de a prelua partidul sau de a-l rupe, în timp ce numeroși parlamentari, primari și lideri din teritoriu ai PNL și-au declarat susținerea pentru Adrian Veștea. Premierul desemnat ar putea să se confrunte cu o încercare de excludere a sa din partid, lucru destul de greu de realizat, având în vedere că o astfel de sancțiune pentru un prim-vicepreședinte poate fi decisă numai într-un congres extraordinar. Aripa „Bolojan” din PNL îl acuză pe Adrian Veștea de trădare, iar pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției, deoarece nu a consultat partidele politice parlamentare înainte de a face această nouă desemnare. În timp ce unii juriști acreditează o astfel de ipoteză a încălcării Constituției, alții susțin că această desemnare nu mai avea nevoie de consultări, deoarece ne aflăm în interiorul unei prime desemnări de candidat la funcția de prim-ministru, nefinalizată printr-un vot în Parlament.

Adrian Veștea precizează că a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru al României. „Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.

Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”, a scris pe pagina sa de socializare premierul desemnat.

Veștea arată: „L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă. Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării. Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile. Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt. (…) PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni. România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic”.

Bolojan îl acuză pe Dan de ostilitate și îi poartă „sâmbetele” lui Veștea

Ilie Bolojan arată că a luat act „de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”.

Premierul demis și interimar și, totodată președinte în exercițiu al PNL, a dat, practic, semnalul demarării procedurilor de excludere a lui Adrian Veștea din partid. Problema lui Bolojan și a susținătorilor acestuia din conducerea PNL este că Adrian Veștea este unul dintre cei patru prim-vicepreședinți ai partidului, iar, conform statutului, ales prin congres fiind în conducerea PNL, tot congresul îl poate sancționa.

Potrivit articolului 31 din Statutul PNL, „sancționarea membrilor care ocupă funcții alese în Congres se hotărăște prin votul membrilor congresului, în urma unei propuneri a BPN, adoptate de către Consiliul Național. În acest caz, este convocat automat Congresul Extraordinar”.

În același Statut se prevede: „Congresul PNL este organul suprem de conducere al partidului și unica instanță care stabilește linia politică generală a partidului”. „În situații speciale, se poate convoca Congresul Extraordinar. Consiliul Național hotărăște convocarea Congresului Extraordinar prin votul majorității membrilor prezenți, la cererea președintelui partidului, a majorității membrilor Biroului Permanent Național sau a majorității din Birourile Permanente Județene”.

Iar problema lui Bolojan este că un congres, chiar și extraordinar, nu poate fi convocat mai devreme de 15 zile, în condițiile în care Adrian Veștea urmează să ceară votul Parlamentului, în vederea învestirii Guvernului, în termen de zece zile.

31 de parlamentari liberali, în spatele noului premier desemnat

Astăzi, PNL urmează să susțină, începând cu ora 17.00, ședința Biroului Politic Național, pentru a stabili, prin vot, dacă va acționa împotriva propriului prim-vicepreședinte, în sensul de a respinge propunerea de prim-ministru a lui Adrian Veștea și, mai mult, de a propune chiar excluderea acestuia din PNL.

Însă odată cu anunțul președintelui României, Nicușor Dan, de renunțare a lui Eugen Tomac la mandatul de a forma un guvern și de acordare a acestui mandat prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea, pozițiile în interiorul Partidului Național Liberal s-au separat. Numeroși lideri și parlamentari PNL au declarat că îl susțin și că îl vor vota pe Adrian Veștea. Alții, în principal din aripa Bolojan și din fostul PDL, l-au atacat pe președintele României că a luat această decizie fără a-i consulta, iar pe Veștea l-au acuzat de trădare.

La ora închiderii ediției, se prefigura un grup cuprins între 25 și 31 de senatori și deputați PNL, dintr-un total de 76 de parlamentari, care s-au declarat de acord cu instalarea lui Adrian Veștea în calitate de prim-ministru.

În aceste condiții, există două scenarii prin care, potrivit aritmeticii parlamentare, Guvernul Adrian Veștea ar putea obține votul de învestitură. Primul scenariu este PSD (128 de voturi), la care se adaugă cei 31 de parlamentari PNL, 31 de la UDMR, cei 17 parlamentari ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, 23 de neafiliați, 14 de la Grupul Parlamentar Uniți pentru România și 11 de la PACE înseamnă 255 de parlamentari.

Al doilea scenariu constă în susținere fără aportul partidelor sau grupurilor din fosta opoziție, și anume 128 de la PSD, 59 de la USR, 31 de la „disidenții” din PNL, 31 de la UDMR și 17 de la Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale și ar însemna 266 de voturi.

Adrian Veștea, susținut puternic din interiorul partidului

Așa cum am arătat mai sus, în interiorul PNL au apărut numeroase voci care se alătură premierului desemnat Adrian Veștea. Este vorba despre lideri de organizații județene, primari, senatori și deputați.

Alin Tișe, președintele PNL al Consiliului Județean Cluj, a scris, pe pagina sa de Facebook: „România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării. Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit. În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment. Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”.

La rândul său, Sebastian Mihai Rusu, deputat PNL de Brașov, arată că, în calitate de deputat ales de brașoveni și de președinte al PNL Municipiul Brașov „consider că este datoria mea să susțin un brașovean care a parcurs toate etapele administrației publice locale și care a demonstrat, prin fapte, că știe să înregistreze performanțe: Adrian Ioan Veştea. Cred că Brașovul merită să dea României un prim-ministru care înțelege administrația de la firul ierbii, care știe să lucreze cu autoritățile și instituțiile statului, să gestioneze bugete și să construiască majorități în jurul unor obiective importante pentru România. Adrian Veștea reprezintă garanția direcției pro-occidentale a țării, finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE, operaționalizarea programului SAFE pentru securitate și dialog cu toate formațiunile democratice pro-occidentale”.

Cel puțin trei deputați și-au asumat public sprijinul

Răzvan Prișcă, deputat PNL de București, scrie: „Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat. (…) Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”.

Ionuț Stroe, deputat PNL, precizează, la rândul lui: „Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. 30 de ani de liberalism autentic, de 3 ori primar, 3 mandate de președinte de CJ și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni. (…) Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore”.

Și Alexandru Popa, deputat PNL de Brăila, scrie: „Îl susțin pe Adrian Ioan Veştea pentru funcția de prim-ministru al României. Este un liberal convins, un om care și-a construit întreaga carieră politică în Partidul Național Liberal și care, de 30 de ani, a rămas consecvent valorilor și principiilor în care crede”.

Senatoarea Monica Anisie salută desemnarea

George Scripcaru, primarul PNL al municipiului Brașov, scrie: „Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”.

Monica Anisie, senator PNL, este și mai tranșantă: „România nu-și poate permite să aștepte. Cu un război tot mai amenințător la graniță și jaloane economice urgente de îndeplinit, obligația noastră, a politicienilor, este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu. (…) De aceea, Partidul Național Liberal are datoria de a asigura continuitatea guvernamentală prin măsuri eficiente. În acest context crucial, salut desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al României și îi doresc mult succes pe acest drum plin de responsabilitate față de români! (…) Experiența și echilibrul lui Adrian Veștea, așa cum îl cunosc eu, pot reprezenta un avantaj important în atingerea obiectivelor de țară ale României”.

Opinii juridice contradictorii cu privire la încălcarea de către președinte a Constituției

Dincolo de latura politică a acestei desemnări, adversarii președintelui României din interiorul PNL, dar și o serie de juriști, consideră că actul lui Nicușor Dan de desemnare în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a lui Adrian Veștea reprezintă o încălcare a Constituției. Asta, pentru că nu s-a consultat cu partidele parlamentare înainte de a face desemnarea.

Nicușor Dan a precizat, ieri dimineață, că Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, l-a desemnat ca prim-ministru pe Adrian Veştea. „Este o persoană care a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes, un ministru de succes și a atras fonduri europene, fiind preocupat de dezvoltare, de exemplu aeroportul din Brașov, care este un succes. Domnul Veștea este pro-occidental, este un om de dialog, cu valori și care a lucrat mult timp cu bugete, deci sunt convins că se va achita cu succes de această nouă sarcină”, a precizat președintele României, care a adăugat: „Nici domnul Tomac, și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea potrivită”.

Conform articolului 103 alineat 1 din Constituție, „Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. Criticile aduse președintelui se referă tocmai la faptul că acesta nu s-a consultat cu partidele politice.

Există însă o altă teză juridică potrivit căreia de la desemnarea lui Eugen Tomac nu s-a consumat prima desemnare pentru funcția de prim-ministru, deoarece nu s-a ajuns la vot în Parlament. Tomac și-a depus mandatul înainte de a se ajunge în acest punct, astfel încât, în prezent, ne aflăm în interiorul procedurilor care vizează prima desemnare, iar consultările deja avute cu partidele parlamentare se află încă în vigoare. De altfel, Nicușor Dan a acționat exact în spiritul consultărilor cu partidele, care au opinat că nu susțin un guvern tehnocrat, că nu vor un premier independent, ci că următorul Cabinet trebuie să fie unul asumat politic.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹