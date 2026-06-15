Furie la Casa Albă. Discuții secrete, înregistrate pentru o carte

Potrivit informațiilor publicate de The Daily Beast, care citează Axios și fragmente din viitoarea carte cu titlul „Schimbare de regim: din culisele președinției imperiale a lui Donald Trump”(Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump), oficialii americani suspectează că detalii din reuniuni confidențiale au ajuns la jurnaliștii Jonathan Swan și Maggie Haberman de la The New York Times, autorii volumului ce va fi lansat în Statele Unite pe 23 iunie.

„Ne temem că unele dintre cele mai sensibile conversații ale noastre au fost înregistrate”, a declarat o sursă din administrație. Aceeași sursă a adăugat că oficialii „nu au nicio idee care dintre ele” ar fi putut fi captate.

Dacă într-adevăr a fost folosit un dispozitiv de înregistrare, ar fi vorba despre o breșă majoră de securitate. Dispozitivele electronice de acest tip sunt strict interzise în Situation Room, unul dintre cele mai securizate spații ale guvernului american, unde sunt luate decizii privind operațiuni militare și crize internaționale.

Casa Albă a fost deja luată prin surprindere de publicarea unor fragmente din carte, care par să redea aproape cuvânt cu cuvânt discuții purtate în cadrul unor asemenea întâlniri. Administrația Trump nu a contestat autenticitatea acestora până acum.

Unul dintre pasajele publicate descrie o întâlnire din 11 februarie între Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia au fost discutate posibile lovituri asupra Iranului. Cartea redă inclusiv aranjamentul participanților în sală și reacțiile acestora. Potrivit autorilor, după ce Netanyahu a prezentat un plan pentru schimbarea regimului de la Teheran, Trump ar fi răspuns: „Sună bine pentru mine”.

Dezvăluirile ar pune într-o lumină nouă poziția administrației Trump față de Iran, având în vedere că discuțiile din 11 februarie despre posibile lovituri și schimbarea regimului de la Teheran au avut loc în timp ce Washingtonul negocia oficial dosarul nuclear iranian.

Negocierile indirecte dintre SUA și Iran, mediate de Oman, au început în 6 februarie 2026, la Mușcat, și au continuat cu noi runde de discuții la Geneva, inclusiv pe 17 și 26 februarie, cu doar două zile înaintea izbucnirii conflictului. SUA și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului în 28 februarie 2026.

Un alt episod descrie o întâlnire care a avut loc în ziua următoare, în care oficialii americani au analizat scenariile propuse de Israel. Secretarul de stat Marco Rubio ar fi reluat caracterizarea făcută de directorul CIA, John Ratcliffe, care ar fi descris planurile privind schimbarea regimului iranian drept „farcice”, lipsite de realism. „Cu alte cuvinte, sunt prostii”, ar fi comentat Rubio, potrivit autorilor cărții.

Volumul include și detalii despre discuții legate de dosarele Jeffrey Epstein, un subiect sensibil pentru Donald Trump, care l-a cunoscut pe fostul finanțator condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Jurnaliștii susțin că vicepreședintele JD Vance ar fi descris dosarele Epstein drept „o problemă uriașă” și ar fi cerut publicarea lor. În cadrul aceleiași discuții, oficialii americani ar fi analizat inclusiv posibilitatea grațierii lui Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual și complice a lui Epstein.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, ar fi avertizat că situația reprezintă „o uriașă problemă de imagine” pentru administrație.

Cei doi jurnaliști au refuzat să comenteze informațiile. Un purtător de cuvânt al The New York Times a explicat însă că autorii au folosit drept surse pentru citatele directe declarații ale persoanelor implicate, mărturii ale unor participanți la discuții, precum și „notițe consemnate la momentul respectiv, înregistrări sau transcrieri”.

Potrivit celor doi autori, volumul se bazează pe mai mult de 1.000 de interviuri realizate cu persoane apropiate lui Trump, inclusiv oficiali ai administrației americane.

Presa americană a relatat că Trump este furios din cauza publicării fragmentelor din carte, iar controversa a reaprins criticile privind modul în care administrația sa gestionează informațiile sensibile de securitate națională. În primăvara anului 2025, oficiali americani au transmis din greșeală planuri militare și alte informații confidențiale jurnalistului Jeffrey Goldberg, redactor-șef al revistei americane The Atlantic.

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(sursa: Mediafax)