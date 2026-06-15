Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio regulă”

Șoferii profesioniști se plâng de înmulțirea pericolelor, în toată țara, nu doar în marile orașe, pentru că din ce în ce mai mulți români folosesc trotinete și scutere electrice sau improvizații hibrid, fără să dețină permis de conducere, pe drumuri naționale și județene. Unii le folosesc și după ce consumă alcool sau substanțe interzise.

În marile orașe europene au fost deja impuse restricții pentru trotinetele electrice, inclusiv în marile orașe din România, iar cea mai recentă decizie s-a luat la Bruxelles, în acest sens, din cauza numărului foarte mare de accidente produse din vina utilizatorilor de trotinete. Cei care susțin eliminarea trotinetelor din traficul rutier au recunoscut că nu mai este vorba despre mobilitate, ci despre pericole care nu ar trebui să existe pe drumurile publice.

Deși circulația trotinetelor electrice în România este reglementată prin Codul Rutier (OUG nr. 195/2002), completat prin legea privind asigurarea obligatorie RCA și normele locale specifice, mulți dintre utilizatorii acestor mijloace de transport nu țin cont de legi și de multe ori nu cunosc sau ignoră regulile de circulație.

Anual se fac statistici privind numărul de accidente rutiere provocate de trotinete, iar firmele care închiriază aceste vehicule în marile orașe și-au luat propriile măsuri de siguranță, oferă cursuri de legislație rutieră și îi îndeamnă pe utilizatori să respecte regulamentul privind circulația pe drumurile publice, dar nu au nici acestea controlul asupra utilizatorilor.

În multe locuri din lume au existat proteste ale locuitorilor orașelor sufocate de trotinete, fie din cauza pericolului pe care îl reprezintă, fie pentru că sunt lăsate pe trotuare sau pe stradă, sunt aruncate în râuri și lacuri sau blochează accesul în locurile publice și în clădiri. Un record al numărului de trotinete aruncate în apă într-o capitală europeană s-a înregistrat la Paris, cu patru ani în urmă, când s-a și restricționat circulația acestora în capitala Franței. În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule închiriate, în urma unui vot organizat de primărie.

Încă o capitală europeană interzice trotinetele

Cea mai recentă decizie în acest sens a fost luată la Bruxelles, la sfârșitul săptămânii trecute, în privința trotinetelor electrice închiriate, utilizarea acestora urmând să fie interzisă de anul viitor, în principal din motive de siguranță. Astfel, Bruxelles se alătură altor mari capitale europene care au adoptat o măsură similară: „Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a postat joi pe conturile sale de socializare șeful Guvernului regional, Boris Dilliers, iar decizia vine după altele similare din mari capitale precum Paris, Madrid sau Praga.

Interdicția se va aplica de la începutul anului 2027 în capitala Belgiei, pentru că licențele acordate operatorilor actuali care oferă spre închiriere trotinete electrice - Bolt și Dott - expiră la sfârșitul anului 2026 și nu vor fi reînnoite, deși va fi menținut însă serviciul de închiriere de biciclete.

Bolt și Dott au denunțat interdicția trotinetelor electrice închiriate, iar sindicatul ACV-CSC a criticat decizia ca fiind „brutală” în regiunea Bruxelles, precizând că ar pune în pericol 60 de locuri de muncă la operatorul Dott, dar exact la fel s-a procedat și în celelalte capitale sau mari orașe europene, inclusiv în România, autoritățile indicând faptul că firmele nu pot controla ceea ce fac utilizatorii în trafic, indiferent cât investesc în educarea clienților.

Guvernul regional din Bruxelles și-a motivat impunerea restricțiilor menționând creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente rutiere provocate din cauza trotinetelor - 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, anul trecut, marcând o creștere de 26% față de 2024.

Proiect de modificare legislativă

În România, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) lucrează la un proiect de modificare a legislației rutiere, pentru restricționarea accesului cu trotinete electrice, scutere sau mopede pe drumurile naționale și județene, după ce foarte mulți șoferi de camion sau de autocare și microbuze s-au plâns de pericolele la care sunt supuși zilnic, în toată țara, din cauza unor utilizatori de astfel de mijloace de transport care nu țin cont de nicio regulă de circulație. COTAR intenționează să adune cât mai multe cazuri de la șoferii profesioniști care se întâlnesc pe drumurile publice cu astfel de utilizatori de trotinete, scutere și mopede, pentru a găsi sprijin din partea unei formațiuni politice care să înainteze către Parlament proiectul de lege.

„Mi s-a întâmplat și mie, chiar zilele trecute, să fiu surprins de un trotinetist care a apărut parcă de nicăieri și se îndrepta spre mașină, de pe partea dreaptă. Nici nu-ți dai seama de unde vin, nu țin cont de nimic și nu respectă nicio regulă de circulație, iar Poliția nu-i amendează. Nu li se poate lua permisul, pentru că mulți nici nu au și nici măcar nu-i interesează regulile de circulație. Avem foarte mulți șoferi care se plâng de acești trotinetiști care apar în toate locurile din țară, inclusiv pe drumurile naționale și județene, zone rurale, unde pot provoca accidente grave de circulație”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Reguli pe care aproape nimeni nu le respectă

În legislația românească, trotinetele electrice sunt considerate vehicule, iar nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte, dar șoferii profesioniști se plâng de faptul că Poliția nu-i oprește în trafic pe cei care merg pe drumurile publice și pun în pericol circulația rutieră, pentru că nu țin cont de nicio regulă.

Pot circula cu trotinete electrice toți cei care au peste 14 ani, poartă cască dacă au vârsta de până la 16 ani, dar mulți nu țin cont de obligația de a circula doar pe pistele pentru biciclete, acolo unde acestea există. Pe stradă se poate circula cu trotineta electrică dacă pistele nu există, dar numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru mașini este de 50 km/h.

„Am întâlnit trotinete în porțiuni de drumuri naționale, în localități și în afara localităților, inclusiv acolo unde viteza maximă admisă este de 70 km/h. Ne taie fața, nu se uită în spate, nu țin cont de mașinile și mai ales de TIR-urile care trec pe lângă ei și nici nu-și dau seama cât de greu este pentru un camion plin cu marfă să frâneze dacă trotineta îi iese în față. Este foarte periculos ce se întâmplă și sunt din ce în ce mai mulți în sate care folosesc trotinetele sau mașinuțele improvizate, pentru a se deplasa între localități”, a explicat un șofer profesionist, pentru Jurnalul.

Au luat cu asalt și trotuarele

Se plâng și pietonii, pentru că sunt deja asaltați de trotinetiști, în aproape toate localitățile din România, deși circulația acestor vehicule pe trotuar este strict interzisă, cu excepția cazului în care există o pistă marcată. De asemenea, mulți utilizatori care au propriile trotinete electrice nu-și fac asigurare obligatorie RCA, chiar dacă este prevăzută de lege. Doar firmele autorizate care închiriază aceste vehicule au asigurări, dacă viteza maximă a acestora depășește 25 km/h.

Au fost și cazuri în care trotinetiștii circulau cu 80 km/h pe drumurile publice, pe banda a doua sau a treia, în pasaje sau pe poduri, fără să fie sancționați în vreun fel de Poliție. Șoferii spun că mulți consumă alcool, mai ales în zonele rurale, apoi circulă cu trotineta, fără să-și dea seama că pun în pericol viețile tuturor celor care circulă regulamentar.