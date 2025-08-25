Noi detalii importante în dosarul morții lui Felix Baumgartner

Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a efectuat zilele trecute primul dintre mai multe controale planificate, examinând atent aparatul de zbor. Primele indicii sugerează că nu există defecțiuni evidente la motor sau la elice, iar anchetatorii exclud tot mai mult ipoteza unui blocaj tehnic brusc, scrie gandul.ro.

Un detaliu important este acela că Baumgartner a reușit să deschidă parașuta, fapt ce indică faptul că a rămas conștient până în ultimele clipe. Acest lucru contrazice ipoteza pierderii cunoștinței în zbor, iar medicii legiști au exclus încă de la autopsie varianta unui atac fulgerător.

Ancheta este încadrată la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, iar procurorii estimează că raportul final va fi gata în aproximativ 60 de zile. Între timp, imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de sportiv ar putea juca un rol decisiv în reconstituirea exactă a accidentului care a pus capăt vieții temerarului austriac.

Legendarul parașutist austriac cunoscut pentru saltul istoric din stratosferă, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, într-un accident tragic de parapantor motorizat, în Italia. Vestea a șocat comunitatea sportivilor extremi și milioane de admiratori din întreaga lume.

Accidentul a avut loc în stațiunea Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii, în jurul orei 16:00. Martorii spun că parapantorul motorizat al lui Felix a început brusc să se rotească, pierzând altitudine rapid, și s-a prăbușit lângă piscina unui complex turisticO femeie aflată în zonă a fost rănită ușor. Ultimele imagini cu Baumgartner au fost filmate chiar de partenera sa, Mihaela Rădulescu, cu câteva minute înainte de zbor.

În urma autopsiei efectuate la cererea Parchetului italian, s-a confirmat că sportivul a murit în urma impactului brutal cu solul, suferind fracturi grave ale coloanei vertebrale, traumatisme interne majore, lezarea ireversibilă a măduvei spinării. Inițial se presupunea că sportivul ar fi suferit un infart în timpul zborului.

„Eram sigură că Felix nu a suferit nicio problemă de sănătate. Era maniacal în privința verificărilor stării sale fizice și nu avea afecțiuni cardiace”, a declarat Mihaela Rădulescu după autopsie.

Mihaela Rădulescu, cunoscuta prezentatoare TV din România și partenera de viață a lui Felix de aproape 13 ani, a vorbit cu profundă emoție despre bărbatul care i-a fost alături în cele mai periculoase, impresionante și frumoase momente.

„Pentru mai bine de 12 ani, i-am fost alături în toate aventurile: spectacole acrobatice, zboruri cu elicopterul, cu paramotorul, salturi cu parașuta sau parapanta. Eram de nedespărțit, dar pasiunea lui ne-a separat. Totuși, el va rămâne mereu cu mine”, spune ea.

Felix Baumgartner a scris istorie în 2012, când a sărit din stratosferă, de la peste 39.000 de metri, devenind primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă (Mach 1.25). Saltul a fost urmărit live de peste 8 milioane de oameni și a intrat în Cartea Recordurilor.

Pe lângă această performanță istorică, el era cunoscut pentru practicarea BASE jumping de pe cele mai înalte clădiri din lume, a salturi de pe formațiuni naturale periculoase. Baumgartner zbura cu elicoptere, avioane ușoare și parapantoare si a facut cele mai riscante cascadorii aeriene posibile pentru un om.

Și Red Bull, compania care l-a sprijinit ani la rând, i-a adus un omagiu emoționant. Felix Baumgartner a fost un om care a trăit cu o intensitate rară, cu o disciplină nemaiîntâlnită și cu o pasiune pe care puțini o pot înțelege.

„Felix era un perfecționist și un vizionar. Un om care a forțat limitele fizice și mentale ale umanității. Va rămâne un simbol al curajului”.

(sursa: Mediafax)