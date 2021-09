Firea: Haos în privința începerii noului an școlar

Lucian Alecu

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea cere miniștrilor Sănătății și Educației să testeze periodic profesorii și elevii și să izoleze doar eleviii contaminați: „Haos în privința începerea noului an școlar”.

„Haos în privința începerea noului an școlar! Declarațiile contradictorii ale celor de la putere, lipsa de pregătirea a școlilor, incertitudinea cu privire la participarea fizică la cursuri sau la învățământul online, au creat din nou degringoladā, ca și anul trecut, cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea noului an școlar. În acest moment nici profesorii și nici părinții nu știu cum va începe școala și, mai ales, cum va continua. Nu știu dacă elevii vor primi măști gratuit și dacă purtarea lor va fi obligatorie sau doar ; dacă sunt admise doar măștile chirurgicale sau e voie și cu cele textile. Nu știu dacă se va impune testarea periodică a cadrelor didactice nevaccinate, pe banii lor, pentru că ministrul Educației afirmă că nu este constituțională o astfel de măsură, în timp ce ministrul Sănătății susține contrariul”, transmite Gabriela Firea.

Ea îi critică pe Ioana Mihăilă și Sorin Cîmpeanu pentru că nu impun testarea periodică a profesorilor vaccinați, în condițiile în care aceștia se pot infecta și pot răspândi boala mult mai ușor decât cei nevaccinați, pentru că vaccinul îi face să fie asimptomatici

„Nu știu dacă elevii vor fi testați sau vor fi trimiși acasă în momentul în care în școală se înregistrează cazuri covid, pentru că, după un an de negocieri între cele două ministere nu s-a ajuns la un acord privind testarea copiilor cu testele nonivazive. Nu știu dacă trebuie să pregătească copiii pentru un an de învățământ cu prezență în școli, sau doar pentru o lună și apoi să-i pregătească pentru cursurile on-line anunțate de ministrul Cîmpeanu. Nu știu cum se vor desfășura în noul an școlar cursurile online, în condițiile în care sutele de mii de tablete promise în 2020 nu au mai ajuns niciodată la elevi ori la profesori, în condițiile în care ministrul Cîmpeanu afirmă că mii de profesori sunt nepregătiți pentru acest tip de predare și în condițiile în care, după un an jumătate de la declanșarea pandemiei, sunt sute de mii de elevi care nu au acces la internet”, adaugă prim-vicepreședintele PSD.

.Social-democrații cer celor doi miniștrii de la Educație și de la Sănătate să ajungă de urgență la un acord care să permită deschiderea și desfășurarea noului an școlar cu prezență fizică, în condiții de siguranță.

„Măsurile pe care cei doi miniștrii trebuie să le adopte rapid sunt cele legate de testarea periodică gratuită a tuturor profesorilor, indiferent dacă sunt vaccinați sau nevaccinați și de testarea periodică a elevilor, cu teste noninvazive și izolarea doar a elevilor contaminați. Ambele măsuri și-au dovedit deja eficiența fiind reluate în acest an după ce au fost aplicate cu succes, încă din anul școlar care a trecut, în mai multe țări ale Uniunii Europene”, conchide Firea.

(sursa: Mediafax)