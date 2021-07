Florin Cîțu, despre America: Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spălat vase

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu spune că a petrecut mai mult de zece ani în America: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spălat vase”. El susține că sunt multe lecții pe care le-am învățat cu toții de la SUA, iar unele ar trebui folosite acum în România.

Premierul Florin Cîțu a participat joi, alături de președintele Klaus Iohannis, la recepția oferită de Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversării a 245 de ani de la Declarația de Independență.

„Am petrecut mai mult de zece ani în Statele Unite ale Americii. Un tânăr, după comunism, mutându-se în SUA. Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spălat vase. Sunt multe lecții pe care le-am învățat cu toții de la SUA, de la istoria lor. Dar sunt câteva pe care ar trebui să le folosim astăzi în România. Sper ca experiența mea de acolo să ajute România să se dezvolte în viitor”, a scris premierul pe Facebook joi seara.

El a menționat două astfel de lucruri.

„Faptul că proprietatea privată este sfântă, stă la baza dezvoltării unei democrații, iar asta ar trebui să fie o lecție pentru România. Apoi, antreprenorii care dezvoltă propriile afaceri, încearcă, eșuează, apoi încearcă din nou. Ei sunt eroii economiei iar acum sărbătoresc ziua SUA. Ar trebui să facem asta și în România. Dacă facem aceste două lucruri sunt sigur că România va avea un viitor excelent”, a mai scris Florin Cîțu pe rețeaua de socializare.

El susține că, pentru Guvern, dezvoltarea consistentă a dimensiunii economice și de investiții a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA constituie o prioritate majoră. „Vom face asta prin promovarea unor politici care să ofere predictibilitate, transparență și reducerea greutăților birocratice/birocrației”, a mai arătat premierul.

