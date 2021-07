ViDEO Florin Cîțu anunță când ar putea fi reintroduse restricțiile

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că autoritățile vor face în continuare eforturi pentru a convinge populația că singura cale prin care putem scăpa de pandemie este vaccinarea. El a menționat însă că fiecare are responsabilitatea să-și protejeze sănătatea și familia.

”Aşa cum am făcut şi până acum, vom face în continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetăţeni că soluţia de a scăpa de pandemie este vaccinarea. Până la urmă, eu spun că este şi responsabilitatea fiecărei persoane din România, a fiecărui cetăţean, de a-şi proteja familia, de a-şi proteja pe cei apropiaţi şi propria sănătate, să se vaccineze”, a spus Cîţu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Întrebat despre posibilitatea reintroducerii restricțiilor, șeful Executivului a răspuns: ”Noi avem şi în acest moment anumite praguri la care nu am renunţat: 0,5 la mie, 1,56 la mie, 2 la mie, 3 la mie. Atunci când ajungem la acele praguri, intră în vigoare anumite reguli la care noi nu am renunţat niciodată. Deci, nu trebuie să reinventăm ceva nou. Am avut şi anul trecut aceste praguri, ele au funcţionat, le folosim şi în continuare”.