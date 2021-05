Florin Cîțu, despre ținta ratată de 5 milioane de vaccinați: Era o estimare, de fapt

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Ținta de 5 milioane de români vaccinați a fost, de fapt, o estimare, a spus, luni, premierul Florin Cîțu, care a precizat că ținta a fost, de fapt, atinsă, prin vaccinarea a peste 30 la sută din populație în orașele mari.

Întrebat, luni seara, la Digi 24, despre ținta ratată de 5 milioane de vaccinați la 1 iunie, premierul Florin Cîțu a spus că aceasta era, de fapt, o estimare.

„Era o estimare, de fapt. Atunci am crezut noi că vom ajunge cu rezultatele numărul de pozitivări pe zi, persoane în ATI, decese etc, unde am ajuns, de fapt, acum două sau trei săptămâni. A fost totul mai repede decât ne-am așteptat noi și atunci am devansat totul. Campania de vaccinare rămâne în continuare un lucru important. Săptămâna trecută am lansat o campanie de videoclipuri (...). Este important să ne vaccinăm pentru că doar așa reușim să menținem ceea ce am câștigat până acum. Ceea ce ne spun experții: am reușit să avem această scădere puternică de persoane care au test pozitiv pentru că în orașele mari am depășit cam 30 - 35%, procent pe care noi îl calculasem pentru toată România”, a spus Cîțu.

Premerul a mai spus că prin paptul că în aceste orașe mari s-a depășit vaccinarea a 30% din populație a ajutat foarte mult.

Obiectivul Guvernului Cîțu acum este ca nicio localitate din țară să nu mai ajungă din nou la 3 la mie coeficient de infectare.

De la începutul campaniei de vaccinare până în 31 mai, în România au fost vaccinate 4.320.017 persoane, dintre care 3.553.506 cu ambele doze.

