Premierul Florin Cîțu recunoaște că a fost șantajat de partenerii din coaliție. I s-a spus că nu va trece proiectul „Anghel Saligny” până nu trece desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Cîțu spune că acum s-a simțit doar „șicanat”.

Întrebat, vineri, dacă se consideră șantajat de USR PLUS prin faptul că miniștrii nu au participat la ședința de guvern, premierul Florin Cîțu a spus că a fost șantajat, dar de azi a fost doar șicanat.

„Nu (m-am simțit șantajat – n.r.), am fost șicanat. Am fost șantajat atunci când mi s-a spus că nu va fi avizat acest proiect până nu trece desființarea SIIJ, deși eu am făcut toate demersurile și am susținut întotdeauna orice măsură care venea de la Ministerul Justiției. Acum, doar șicanat”, a răspuns Cîțu.

Acesta a adăugat că cei care ar trebui să se simtă șantajați sunt românii.

Reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri, că nu vor participa la ședința de guvern de la ora 16.00 și au spus că Florin Cîțu nu mai are legitimitate pentru ocuparea funcției de prim-ministru.