Florin Cîțu: Vaccinarea în România nu este obligatorie. Tot ceea ce a ținut de Guvern am făcut

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că Executivul a făcut tot ceea ce a putut pentru a impulsiona campania de vaccinare, dar așteaptă mesaje de susținere a campaniei și din partea celor care critică Guvernul.

Întrebat ce explicații are pentru ratarea cifrelor de vaccinare, premierul a spus că țintele au fost stabilite împreună cu specialiștii.

„Acestea nu au fost niște ținte pe care le-am creat așa din neant, sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiștii. Ceea ce face Guvernul și ce am făcut foarte bine a fost să creăm condițiile pentru a avea vaccinați și 5 milioane, și 10 milioane de oameni. Am achiziționat dozele de vaccin, am creat spații de vaccinare, am ajuns de la posibilitatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm, vaccinarea în România nu este obligatorie. Tot ceea ce a ținut de Guvern am făcut”, a spus Florin Cîțu.

Acesta spune că „această campanie de vaccinare este susținută doar de Guvern”.

„Într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva Guvernului e mai complicat de dus. Aș vrea să văd din partea celor care critică și susținerea campaniei de vaccinare, aș vrea să văd mai mult din partea socității civile”, a mai spus șeful Guvernului.

„Obiectivul meu și al Guvernului pe care îl conduc rămâne vaccinarea cât mai rapidă a 10 milioane de români. Pentru asta avem două ține: - până la 1 iunie imunizarea a 5 milioane de persoane; - până la 1 august imunizarea a 10 milioane de persoane. Când vom atinge pragul de 10 milioane de români vaccinați, putem lua în considerare renunțarea la masca de protecție. Până atunci, fac apel la fiecare dintre voi să respectați măsurile de protecție și să mergeți la vaccinare”, spunea în aprilie premierul.

Potrivit datelor prezentate marți de CNCAV, în România au fost vaccinate cu 4.961.855 de persoane, din care 4.811.004 cu ambele doze de vaccin.

Mediafax