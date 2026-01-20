Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că va propune ca și în 2026 să fie ajutați pensionarii cu venituri mici. Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni Antena 3 CNN. Propunerea va fi făcută în cadrul coaliției de guvernare.

„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (...) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a explicat ministrul Muncii.

El a mai spus că „soluții tehnice există, trebuie să verificăm și capacitatea bugetului”. De aceea, Manole va propune două variante. Una va fi similară celei de anul trecut care presupune acordarea ajutorului în două tranșe și care are un impact bugetar de aproximativ două miliarde de lei.

A doua variantă este similară celei din 2023 și presupune trei praguri și trei cuantumuri, potrivit ministrului.

Rămâne de văzut dacă măsura va fi acceptată de colegii de guvernare, inclusiv de premier și de ministrul de Finanțe.

(sursa: Mediafax)