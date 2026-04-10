Protocol nou la granițele Schengen: Amprentele și fotografia devin obligatorii pentru toți călătorii străini

Începând de vineri, 10 aprilie, Sistemul Entry/Exit (EES) a devenit pe deplin operațional la nivelul întregii Uniuni Europene, moment ce marchează o schimbare majoră în modul de control al frontierelor externe, anunță Politia de Frontiera.

În România, implementarea sistemului a fost realizată în mai multe etape, începând din octombrie 2025, iar din 2 martie 2026 acesta funcționează în toate punctele de trecere a frontierei externe.

Noul sistem vizează cetățenii din afara Uniunii Europene care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

EES înregistrează electronic fiecare intrare și ieșire, colectând atât date alfanumerice, cât și biometrice, precum imaginea facială și amprentele digitale.

La prima trecere a frontierei sunt prelevate datele necesare pentru crearea unui profil individual, iar la vizitele ulterioare verificarea se face mai rapid, pe baza unui singur element biometric. Autoritățile estimează că această procedură va reduce semnificativ timpii de așteptare.

Există și excepții: copiii sub 12 ani, persoanele pentru care nu este posibilă prelevarea amprentelor, precum și cei care dețin permise de ședere sau vize de lungă durată emise de state membre UE nu sunt supuși colectării complete a datelor biometrice.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale, intrarea în Uniunea Europeană este înregistrată automat, iar călătorii sunt informați cu privire la durata permisă a șederii. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, refuzul de intrare este, de asemenea, înregistrat electronic.

O schimbare importantă adusă de acest sistem este eliminarea ștampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a afecta însă drepturile de circulație existente.

Autoritățile subliniază că datele colectate sunt stocate pentru perioade limitate și sunt protejate conform legislației europene privind protecția datelor, iar persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a acestora.

Implementarea completă a Sistemului Entry/Exit are ca scop eficientizarea controalelor la frontieră, reducerea timpilor de procesare și întărirea capacității de combatere a criminalității transfrontaliere. Totodată, acest pas consolidează rolul României în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene.

